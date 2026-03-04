Familia Activa 2026: Villa Carlos Paz relanzó el programa con más de 250 actividades gratuitas en 40 sedes

El Municipio presentó una nueva edición de Familia Activa, una propuesta que combina deporte, cultura, recreación, formación y vida en la naturaleza para vecinos desde los 4 años hasta personas mayores. Las inscripciones ya están habilitadas de manera online.

El Municipio de Villa Carlos Paz presentó este martes una nueva edición del programa Familia Activa, una iniciativa que concentra propuestas deportivas, culturales, recreativas, de formación y de vida en la naturaleza para vecinos de todas las edades, desde los 4 años hasta personas mayores.

El lanzamiento se realizó en el Estadio Arena, con la presencia del intendente Esteban Avilés, funcionarios municipales, profesores, coordinadores, representantes de instituciones y vecinos que acompañan cada año el desarrollo de las actividades.

Según se informó, Familia Activa reúne más de 250 actividades gratuitas a lo largo del año, con una oferta diaria sostenida por más de 115 profesores profesionales especialmente capacitados. La propuesta está dirigida a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, y se consolida como un espacio de encuentro comunitario, aprendizaje y recreación.

40 sedes y trabajo con centros vecinales

El programa se despliega en 40 sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo espacios municipales, con el acompañamiento de 20 centros vecinales y el trabajo articulado con instituciones intermedias como el Centro de Jubilados y Pensionados, Club de Abuelos y Casa de la Amistad.

Desde el municipio destacaron que este esquema permite fortalecer el entramado social barrial y garantizar el acceso cercano a las actividades, con una oferta descentralizada en los distintos distritos de Villa Carlos Paz.

Cada año, el programa convoca a más de 5.000 alumnos, cifra que refleja el alcance territorial y la continuidad de la iniciativa.

Inscripciones online y reconocimiento a instituciones

Las inscripciones ya están habilitadas desde este martes a través del sitio oficial del programa: https://familiaactiva.modernizacionvcp.gob.ar/.

Durante el encuentro, además, se realizó una entrega de certificados y un reconocimiento al trabajo de los profesores, y a la colaboración de instituciones y centros vecinales que aportan sus espacios para el desarrollo de las prácticas.