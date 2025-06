Fallo contra Cristina Kirchner: apoyos y rechazos de dirigentes cordobeses

Referentes de distintos espacios políticos de Córdoba se pronunciaron tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema. Desde el oficialismo provincial y el kirchnerismo apuntaron a la politización del caso, mientras que sectores opositores celebraron la decisión judicial.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, generó una fuerte repercusión en el arco político cordobés.

Desde el peronismo, las críticas apuntaron a la judicialización de la política. La diputada nacional Natalia de la Sota, una de las pocas voces del PJ cordobés que se expresó públicamente, afirmó que “la democracia y la paz son valores imprescindibles para el progreso de la Argentina, que nos costó muchísimo esfuerzo conseguir. Un fallo como éste en un año electoral, contra la principal dirigente de un espacio político, que además es consecuencia de un proceso judicial cuestionado, no le hace nada bien a nuestro país”. Para la legisladora, en este contexto “no gana la paz, no gana la justicia, no gana la democracia y no gana la Argentina”.

En la misma línea, el diputado nacional Pablo Carro, alineado al kirchnerismo, aseguró que la condena “va a ser un tiro por la culata” y que fortalecerá al peronismo. Según su visión, “lo que han hecho es despertar un nuevo futuro para la fuerza política. Cristina, lejos de achicarse, va a crecer públicamente, va a crecer en el apoyo internacional, y esto lo dará vuelta la Corte Interamericana de Justicia”. Además, consideró que “la detención ordenará al peronismo y lo pondrá en un mejor lugar para competir electoralmente”.

Carro también cuestionó la postura del gobierno provincial: “Me hubiera gustado una reacción de un gobernador más atento a la Constitución. Este juicio no resiste el menor análisis. El gobierno de Córdoba va a terminar pagando el seguidismo que le hace a Milei porque tanto Llaryora, como Milei están detrás de intereses muy importantes que son los que festejan esta condena”.

Del otro lado, los dirigentes más cercanos al gobierno nacional celebraron el fallo. El senador Luis Juez (Frente Cívico), expresó que la sentencia “está ajustada a derecho”. “Fue Cristina la que recurrió a la Corte en queja. Esta sentencia nos debería dar tranquilidad para decir: ¡por fin! Ojalá sirva esto para levantar la vara. No importa quién seas o cuánto poder tengas. Aunque con una justicia lenta y perezosa, el que las hace las paga”, afirmó. Su exsocio político, el diputado de la UCR Rodrigo de Loredo, también se mostró a favor y calificó al kirchnerismo como un espacio que buscaba autoamnistiarse: “‘Roban pero hacen’ fue la bandera con la que pretendían justificarse”, y afirmó que “la Corte hoy castigó definitivamente a los que robaron”.

Desde el PRO Córdoba también llegaron respaldos. La diputada nacional Laura Rodríguez Machado, cercana a Patricia Bullrich, sostuvo: “La Justicia ha condenado a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. No es persecución, ni proscripción, ni lawfare, es la ley funcionando. En una República, nadie está por encima del Código Penal”.

Con tono crítico hacia el kirchnerismo, Rodríguez Machado añadió: “Seis años de investigación, pruebas, apelaciones y decisiones judiciales. El lawfare es una excusa. El que las hace, las paga” y concluyó: “Atacan a la Justicia porque ya no les responde, cuando fueron ellos los que dieron los votos en el Senado para que Rosatti y Rosenkrantz estén allí. El problema no es la Corte. El problema es la impunidad. Y hoy se acaba”.

También desde el PRO, la concejala cordobesa Soher El Sukaría acompañó la postura de respaldo al fallo, reafirmando la necesidad de respetar las instituciones y la independencia del Poder Judicial.

El fallo de la Corte Suprema ratifica una condena histórica que no solo impacta en el plano judicial, sino que ya ha comenzado a reconfigurar el escenario político de cara a las elecciones. Las reacciones cordobesas reflejan la profundidad de la grieta y el peso simbólico del caso en el debate público.