Falleció el médico Carlos Borgatello, figura destacada en la salud y la política de Punilla

El profesional de 72 años fue vicedirector del Hospital Domingo Funes y referente del peronismo en Villa Carlos Paz. Sus restos fueron inhumados este lunes en el cementerio local.

El reconocido médico Carlos José Borgatello falleció este domingo en Villa Carlos Paz a los 72 años, tras atravesar una dura enfermedad. Su partida generó profundo pesar tanto en el ámbito sanitario como en la política local, donde dejó una huella marcada por su compromiso y trayectoria.

Borgatello se desempeñó durante décadas en el Hospital Domingo Funes, donde ejerció funciones médicas y también ocupó la vicedirección, impulsando mejoras en la gestión hospitalaria y consolidándose como una figura respetada entre colegas y pacientes.

Desde la institución expresaron: “La comunidad del Hospital envía sus sinceras condolencias a la familia del Dr. Carlos Borgatello, quien fuera un querido profesional y directivo de nuestra institución. Su paso por el Domingo Funes será recordado por sus pacientes y por la impronta de su gestión institucional”.

En paralelo, tuvo una activa militancia en el Partido Justicialista de Villa Carlos Paz y Punilla, donde fue referente y hombre de consulta permanente para la dirigencia peronista de la región.

Sus restos fueron inhumados este lunes en el Cementerio de Villa Carlos Paz, en un adiós acompañado por familiares, amigos, colegas y dirigentes políticos que lo recordaron con afecto y reconocimiento.