FAECYS reunió a gremios de todo el país y Orso llevó la voz de los mercantiles de Villa Carlos Paz

El secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, tomó parte de una nueva edición del XXXIV Congreso Nacional Ordinario organizado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que tuvo lugar en Parque Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hizo acompañado por delegados titulares de la institución local, en representación de los trabajadores mercantiles de la región.

El encuentro tuvo como objetivo la aprobación de la memoria y balance de organismos clave del sector, entre ellos la propia Federación de Empleados de Comercio, la obra social OSECAC, la Federación Mutualista de Comercio y el Instituto Asegurador Mercantil, en el marco del cierre formal del ejercicio anual 2025.

Bajo la conducción del secretario general de la FAECYS, Armando Cavalieri, el Congreso reunió a delegados gremiales y secretarios generales de todo el país, consolidando un espacio de análisis y rendición de cuentas sobre la situación del sector mercantil, las políticas de la organización y los desafíos para el próximo año.

Durante el cierre del Congreso, Cavalieri remarcó el compromiso del gremio con la defensa de los trabajadores y afirmó que “las puertas de nuestros sindicatos no se cerrarán nunca” y que “en cada pueblo y en cada plaza defenderemos nuestros derechos”, vinculando la tarea cotidiana de las filiales con la agenda nacional del sindicato.

Por su parte, Orso valoró la posibilidad de volver a compartir un espacio federal de intercambio con otras seccionales y sostuvo que “nos pone muy contentos poder reencontrarnos con colegas afines a nuestro sector, luego de un año complejo para todos”. En esa línea, destacó que la idea central del encuentro fue “poner en común todas las acciones realizadas durante el 2025 entendiendo que durante el próximo año continuaremos asumiendo la responsabilidad de luchar por los derechos de todos los socios”.

Con la participación en este Congreso, el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz reafirma su integración a la estructura nacional de FAECYS y su compromiso de mantener presencia activa en los ámbitos donde se discuten las políticas gremiales, las prestaciones de salud, los servicios mutuales y las condiciones laborales de los trabajadores mercantiles de todo el país.