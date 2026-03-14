F1: Russell se quedó con la Sprint en China y Colapinto mejoró en la qualy para el Gran Premio

La actividad de la Fórmula 1 en Shanghái dejó dos señales fuertes este sábado: George Russell ganó la Sprint para Mercedes y Kimi Antonelli logró la pole para la carrera principal. En ese marco, Franco Colapinto terminó 14° en la prueba corta y luego reaccionó en la clasificación, donde quedó 12°, a apenas 0.005 del ingreso a la Q3.

La jornada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de China tuvo a Mercedes como gran protagonista. En la Sprint, George Russell se impuso tras completar las 19 vueltas por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que en la qualy para la carrera principal el mejor fue Kimi Antonelli, que se quedó con la pole y se convirtió en el piloto más joven en conseguir esa posición de largada para un Gran Premio.

En la prueba corta, Colapinto largó desde el 16° puesto luego de haber quedado en esa posición en la Sprint Qualifying del viernes. Ya en carrera, el argentino logró avanzar dos lugares y cerró la mañana en el 14° puesto, en una Sprint en la que no pudo meterse en la pelea por los puntos pero sí mostró una leve recuperación respecto de su posición de partida.

La mejora más clara llegó horas después, en la clasificación para el Gran Premio del domingo. Allí, Colapinto quedó 12° con un tiempo de 1:33.357, muy cerca del corte para la Q3. Según el repaso oficial de la categoría, el piloto de Alpine quedó afuera del top 10 por apenas 0.005, en una señal positiva después de un comienzo de fin de semana más complicado.

En la parte alta de la grilla, Antonelli marcó 1:32.064 y largará primero este domingo, escoltado por su compañero Russell. Detrás quedaron Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Oscar Piastri, en una clasificación que volvió a mostrar a Mercedes en un nivel muy alto en el arranque del fin de semana chino.

Dentro de Alpine, el contraste del sábado también fue claro. Pierre Gasly terminó 11° en la Sprint, pero en la qualy dio un salto importante y se metió 7°. En el caso de Colapinto, el propio piloto explicó que el auto había sufrido problemas de “clipping” y “graining” en la carrera corta, aunque valoró el trabajo del equipo para cambiar la tendencia y dejarlo más cerca de la zona de puntos para la carrera principal.

De cara al Gran Premio, el argentino partirá desde la 12ª posición, con una colocación que lo deja a tiro de sumar si logra una buena largada y sostiene el ritmo. Después de una Sprint discreta, la clasificación terminó ofreciendo una noticia más alentadora para Colapinto, que quedó cerca de meterse entre los diez mejores en una pista exigente y con márgenes mínimos.