F1: Antonelli logró la pole en Bélgica y Colapinto largará desde la sexta fila

El líder del campeonato superó a Max Verstappen con una vuelta decisiva en Spa-Francorchamps. El argentino avanzó a la Q2, clasificó 13° y quedó ubicado 11° en la grilla provisional por las penalizaciones a otros pilotos.

Kimi Antonelli confirmó el dominio que había mostrado durante los entrenamientos y consiguió este sábado la pole position para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que se disputará el domingo en el histórico circuito de Spa-Francorchamps.

El piloto de Mercedes marcó 1m44s361 en su último intento de la Q3 y aventajó por 317 milésimas a Max Verstappen, quien había recibido la ayuda de su compañero Isack Hadjar para obtener succión en las extensas rectas del trazado belga.

Lando Norris quedó tercero, a 440 milésimas, pero deberá cumplir una penalización de diez posiciones por exceder el límite permitido de componentes de la unidad de potencia. Por esa sanción, George Russell, que terminó cuarto, avanzará hasta el tercer lugar de la grilla.

Antonelli alcanzó así su sexta pole de la temporada y compartirá la primera fila con Verstappen. Detrás se ubicarán Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto.

La definición llegó después de una Q3 cambiante. Norris había quedado al frente tras las primeras vueltas rápidas, mientras Red Bull utilizó a Hadjar para ofrecerle rebufo a Verstappen. Sin embargo, Antonelli encontró una mejora contundente en el cierre y se quedó con el mejor tiempo del fin de semana.

La tanda final también sufrió una breve interrupción para retirar la leca que había quedado sobre la pista en el sector de Stavelot. Cuando se reanudó la actividad, el italiano produjo la vuelta que terminó asegurándole el primer lugar.

Colapinto avanzó a la Q2

Franco Colapinto completó una clasificación consistente con el Alpine y consiguió superar el primer corte en una sesión que había comenzado con dificultades.

El argentino se encontraba dentro de la zona de eliminación antes de su última vuelta de la Q1, pero mejoró hasta 1m46s795 y saltó al 13° puesto. Fue el único de los pilotos comprometidos que logró abandonar las últimas seis posiciones en el intento definitivo.

Su avance dejó eliminado a Alexander Albon, junto con Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

En la Q2, Colapinto volvió a bajar su registro y marcó 1m46s392, suficiente para finalizar nuevamente en el puesto 13. Quedó a apenas 61 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 12°, y a 310 milésimas de Bortoleto, que ocupó el último lugar disponible para ingresar en la Q3.

Los dos Alpine quedaron eliminados en la segunda instancia, detrás de Liam Lawson. Colapinto superó a Nico Hülkenberg, Carlos Sainz y Oliver Bearman, aunque el argentino reconoció después de la sesión que el equipo todavía estaba algo por detrás de los Audi y describió la clasificación como complicada.

Pese a haber registrado el decimotercer tiempo, las penalizaciones aplicadas a Norris y Hadjar le permitirán avanzar dos lugares. De no producirse nuevas modificaciones, el piloto argentino comenzará el Gran Premio desde la 11ª posición, junto a Hülkenberg en la sexta fila.

Gasly también se beneficiará con las sanciones y partirá décimo, por lo que Alpine tendrá a sus dos autos cerca de la zona de puntos.

Las penalizaciones modificaron la grilla

Además de Norris, Hadjar recibió una fuerte sanción por el reemplazo de componentes y caerá al fondo de la formación. El francés había ingresado a la Q3 y finalizado décimo, aunque no llegó a registrar un tiempo en la última tanda.

Fernando Alonso y Lance Stroll también deberán retroceder por modificaciones en sus unidades de potencia. La grilla provisional tiene a Antonelli y Verstappen en la primera fila, seguidos por Russell y Leclerc.

El Gran Premio de Bélgica se correrá este domingo 19 de julio, desde las 10 de Argentina, sobre 44 vueltas al circuito de 7.004 metros de Spa-Francorchamps.