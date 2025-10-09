Expedición Cretácica I: el Conicet encuentra un huevo completo de dinosaurio carnívoro

El equipo de la Expedición Cretácica I del CONICET encontró un huevo fósil excepcionalmente conservado en un yacimiento de Río Negro. El hallazgo se produjo durante una de las transmisiones en vivo de la campaña paleontológica.

La Expedición Cretácica I – 2025, organizada por el CONICET en la provincia de Río Negro, sumó un nuevo hallazgo de enorme valor científico: durante una jornada de excavación transmitida en vivo, los paleontólogos identificaron un huevo fósil de un dinosaurio carnívoro en un estado de conservación sorprendente.

El descubrimiento se produjo mientras el equipo del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) trabajaba en el mismo yacimiento donde el año pasado se halló la garra del Bonapartenykus ultimus, un depredador que habitó la región hace unos 70 millones de años, en el tramo final del Cretácico Superior.

Según explicaron los investigadores, el huevo formaría parte de un pequeño nido de al menos tres ejemplares, aunque solo uno de ellos se preservó completo. No presenta señales de eclosión, lo que abre la posibilidad de que contenga un embrión fosilizado en su interior, algo extremadamente infrecuente en este tipo de hallazgos.

El fósil fue descubierto en capas sedimentarias de origen fluvial, cubiertas por limos y arenas finas, lo que habría permitido una preservación tridimensional casi intacta. Los especialistas adelantaron que será trasladado al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia para su estudio con técnicas de tomografía y microescaneo.

“Encontrar un huevo completo de dinosaurio carnívoro en la Patagonia es un acontecimiento excepcional”, explicaron desde el equipo, al destacar que este tipo de restos suelen aparecer fragmentados o en estado parcial.

El hallazgo se produjo en el marco de las transmisiones diarias por YouTube (@paleocueva_lacev) e Instagram (@paleocueva.lacev), que la Expedición Cretácica I realiza desde el 28 de septiembre hasta el 15 de octubre, permitiendo al público seguir en directo el trabajo científico. El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Félix de Azara, National Geographic y el Museo de Ciencias Naturales, y busca acercar la paleontología a la sociedad mediante la divulgación en tiempo real.

La presencia del huevo refuerza la hipótesis de que la zona de General Roca fue un antiguo sitio de nidificación de terópodos, lo que la convierte en uno de los puntos más prometedores para la paleontología argentina.