Ético, participativo y popular: Villa Activa formalizó su marco político en la ciudad

La organización definió un marco institucional basado en un Manifiesto Político, un Código de Ética y una Carta Orgánica, con ejes en la participación ciudadana y la transparencia.

La organización política Villa Activa aprobó el estatuto que regirá su funcionamiento en Villa Carlos Paz, con el objetivo de consolidar un espacio “participativo, ético y popular” que impulse transformaciones en la ciudad. El marco institucional quedó conformado por tres documentos centrales: el Manifiesto Político, el Código de Ética y la Carta Orgánica.

Manifiesto Político

En su texto fundacional, Villa Activa sostiene que la política “no es un privilegio reservado a unas pocas personas, sino un derecho y una responsabilidad de la ciudadanía”.

También afirma que “la militancia no es un medio para enriquecerse ni para obtener privilegios, sino un acto de entrega, servicio y compromiso con la comunidad”, y resalta valores como la austeridad, la sencillez y el cuidado de lo común.

Entre sus ejes principales destacan un Estado presente y garante de derechos, la defensa de la cultura local y la participación activa de vecinos y vecinas en la toma de decisiones.

Código de Ética

El documento fija pautas de conducta para militantes, dirigentes y futuros funcionarios, subrayando la honestidad, la horizontalidad y la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Establece además una política inédita de donación: quienes accedan a cargos electivos por Villa Activa destinarán parte de su salario al sostenimiento del partido y a proyectos comunitarios, reafirmando que la política no es un medio de enriquecimiento personal.

Prioridades locales

La agrupación definió como objetivos prioritarios para Villa Carlos Paz la protección del medio ambiente, la gestión responsable del turismo y el crecimiento urbano, la diversificación productiva, el acceso equitativo a los servicios públicos y una política habitacional inclusiva.

En su presentación, remarcaron que la aspiración es construir una ciudad “inclusiva, segura, justa y sustentable, donde cada persona pueda sentirse parte activa de un proyecto común de futuro”.

Con la aprobación del estatuto, Villa Activa se presenta como un espacio “austero, abierto, ético y profundamente humano”, e invita a toda la ciudadanía a sumarse a la construcción de una ciudad más justa e inclusiva.