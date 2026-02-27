Estudiantes (RC) venció 2-0 a Huracán, logró su primer triunfo y festejó una noche histórica en el Candini

Con goles de Mateo Bajamich y Gabriel Alanís, el León del Imperio se impuso este jueves en Río Cuarto por la fecha 7 del Torneo Apertura. Huracán terminó con diez por la expulsión de Leandro Lescano y no pudo reaccionar.

Estudiantes de Río Cuarto consiguió un triunfo clave en su vuelta a la máxima categoría: venció 2-0 a Huracán este jueves en el estadio Antonio Candini, por la fecha 7 del Torneo Apertura. El equipo cordobés fue efectivo en los momentos justos, sostuvo el orden cuando el partido se le hizo largo y terminó celebrando una victoria que tuvo clima de noche especial en casa.

El primer golpe llegó a los 32 minutos del primer tiempo. Mateo Bajamich abrió el marcador y le dio al local el escenario ideal para jugar: ventaja corta y la posibilidad de administrar con paciencia, sin desordenarse.

Huracán buscó el empate y tuvo aproximaciones, pero no logró convertir sus chances más claras. En el complemento, el partido se inclinó todavía más para Estudiantes cuando el Globo se quedó con uno menos: Leandro Lescano fue expulsado por doble amarilla a los 29 minutos del segundo tiempo.

Con ese panorama, Estudiantes encontró espacios para liquidarlo y lo hizo sobre el cierre: Gabriel Alanís marcó en tiempo de descuento para el 2-0 definitivo y desató el festejo en el Candini.

Además del resultado, el triunfo tuvo un valor simbólico fuerte: distintas crónicas remarcaron que Estudiantes volvió a ganar un partido de Primera después de más de 40 años, en un regreso que venía siendo cuesta arriba en el arranque del torneo.

En la próxima fecha, Estudiantes de Río Cuarto visitará a Sarmiento el martes a las 19.00. Huracán, por su parte, será local ante Belgrano el martes a las 19.00.