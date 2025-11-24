Estudiantes dio el golpe en Arroyito: eliminó a Rosario Central y avanzó a cuartos del Clausura

En un partido cargado de tensión por la reciente consagración “de escritorio” de Rosario Central, Estudiantes de La Plata le ganó 1-0 este domingo en el Gigante de Arroyito, con un golazo de Edwuin Cetré, y lo dejó afuera en los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El Pincha será rival de Central Córdoba en cuartos de final.

La noche en el Gigante de Arroyito tenía un condimento especial: días atrás, la AFA y la Liga Profesional habían reconocido a Rosario Central como “campeón de Liga 2025” por haber sido el equipo que más puntos sumó en la temporada, una decisión que generó polémica en el fútbol argentino.

En la previa, la imagen que recorrió el país fue la del pasillo de honor: los jugadores de Estudiantes de La Plata cumplieron con la formalidad, pero lo hicieron de espaldas al campeón, en señal de protesta. Ese gesto tensó todavía más el clima antes del inicio del encuentro.

Ya con la pelota en juego, el equipo de Rosario Central asumió el protagonismo, monopolizó la posesión y empujó al Pincha contra su área, aunque le costó transformar ese dominio territorial en situaciones claras de gol.

El golazo de Cetré que silenció el Gigante

Cuando el empuje del local parecía encaminar el trámite, llegó el golpe de Estudiantes. A los 31 minutos del primer tiempo, Edwuin Cetré recibió por la izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un remate colocado desde la medialuna que se metió pegado a un palo, imposible para el arquero rosarino.

El 1-0 encendió la sorpresa en Arroyito: el equipo que había llegado como 1.º de la Zona B y reciente campeón anual quedaba abajo en el marcador ante el 8.º de la Zona A, que apostaba a un plan más directo y efectivo en las pocas chances que generaba.

En el tramo final de la primera etapa, Rosario Central siguió manejando la pelota, pero sin precisión en el último pase. Estudiantes, en cambio, se cerró atrás, cuidó la ventaja y se fue al descanso con la sensación de tener el partido en el terreno que había imaginado.

Central insistió, Estudiantes aguantó con uno menos

En el segundo tiempo, el libreto se mantuvo: Rosario Central tomó la iniciativa, acumuló centros y remates de media distancia y obligó a lucirse varias veces al arquero visitante. Las estadísticas reflejaron una posesión superior al 60% para el local y un mayor número de intentos al arco, pero la falta de eficacia en la definición se volvió determinante.

Con el correr de los minutos, Estudiantes retrocedió todavía más y se enfocó casi exclusivamente en sostener el 1-0. Sobre el cierre, el panorama se complicó cuando Mikel Amondarain vio la tarjeta roja, dejando al Pincha con diez jugadores en tiempo de descuento.

A pesar de la inferioridad numérica, el conjunto platense resistió los últimos embates del Canalla, despejó todo lo que cayó en su área y defendió la ventaja hasta la última pelota. El pitazo final de Pablo Dóvalo desató el festejo visitante y la desilusión de un estadio que había colmado las tribunas para alentar al reciente campeón anual.

De campeón anual a eliminado en octavos

La derrota deja a Rosario Central afuera del Torneo Clausura en su primer cruce mano a mano, apenas días después de haber sido distinguido como campeón de Liga por la tabla acumulada. El equipo que más puntos sumó en el año no pudo trasladar esa superioridad a la fase eliminatoria y se despidió sin siquiera llevar la serie al alargue.

Para Estudiantes de La Plata, en cambio, la noche en Arroyito tuvo sabor a batacazo perfecto: hizo visible su postura crítica con el pasillo de espaldas, jugó un partido muy intenso en defensa, pegó en el momento justo con el golazo de Cetré y sostuvo el resultado aun con un hombre menos, para meterse entre los ocho mejores del torneo.

El Pincha será rival de Central Córdoba de Santiago del Estero en los cuartos de final, en otra serie a partido único en la que buscará volver a sorprender, esta vez frente al equipo que eliminó a San Lorenzo en Santiago.