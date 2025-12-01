Estudiantes de Río Cuarto ascendió a Primera y Córdoba tendrá cuatro equipos en la máxima categoría

Estudiantes de Río Cuarto empató 1-1 ante Deportivo Madryn en la Patagonia y selló su ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Con este logro, Córdoba contará en 2026 con cuatro representantes en la élite y Río Cuarto vivió una jornada de festejos masivos en las calles.

Estudiantes de Río Cuarto escribió este domingo una página histórica para el fútbol cordobés. El León igualó 1-1 como visitante frente a Deportivo Madryn y consiguió el ascenso a la Primera División, resultado que desató una verdadera revolución celeste en el sur provincial.

El partido, disputado en la Patagonia, tuvo el dramatismo propio de una final. El local golpeó primero en el segundo tiempo, cuando Silba apareció a los 18 minutos con una tijera espectacular para poner el 1-0 y encender la ilusión de Madryn.

Lejos de derrumbarse, Estudiantes reaccionó rápido. A los pocos minutos, Morales conectó un remate fuerte y cruzado que se convirtió en el 1-1 y en el desahogo del puñado de hinchas que viajó hasta el sur del país. Ese gol terminó valiendo el ascenso.

En la primera mitad, el equipo cordobés ya había mostrado carácter y solidez. Tuvo las chances más claras con un cabezazo de Javier Ferreira que obligó a una gran respuesta de Bonnin, y con un intento de Garnerone que sacaron casi sobre la línea. Madryn respondió con un frentazo de Crego, aunque sin precisión.

En el complemento, tras el gol local, Estudiantes no perdió el orden ni la paciencia. Eligió sus momentos para atacar, encontró el empate y defendió el resultado hasta el final en un contexto tenso, marcado incluso por incidentes en la tribuna local, donde hubo agresiones con piedras hacia los jugadores visitantes.

Con el pitazo final de Facundo Tello, se confirmó lo que toda Córdoba esperaba: el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto y un hito histórico, ya que la provincia tendrá por primera vez cuatro clubes en la máxima categoría del fútbol argentino a partir de 2026.

Río Cuarto, una ciudad tomada por los festejos

Apenas terminó el partido en la Patagonia, Río Cuarto se convirtió en un gran punto de encuentro celeste. Los hinchas comenzaron a reunirse espontáneamente en las inmediaciones del estadio Antonio Candini, donde se concentró el núcleo de los festejos.

Las calles cercanas al predio se llenaron de camisetas, banderas y distintivos del León. Familias, grupos de amigos y generaciones distintas compartieron la misma alegría en una celebración que se extendió durante toda la tarde y buena parte de la noche, con cánticos, bocinazos y caravanas por distintos barrios de la ciudad.

En varios espacios públicos se montaron pantallas y puntos de encuentro donde vecinos y vecinas siguieron el partido y luego se sumaron a los festejos. El clima fue de fiesta popular, con un fuerte sentido de pertenencia por el logro deportivo e institucional de un club que vuelve a la máxima categoría.

El mensaje de Llaryora y un logro para todo el fútbol cordobés

El impacto del ascenso trascendió a la propia ciudad. Con Estudiantes en Primera, Córdoba tendrá en 2026 cuatro representantes en la élite del fútbol argentino, algo inédito para la provincia y celebrado por el arco deportivo y político.

El gobernador Martín Llaryora se sumó a los saludos a través de su cuenta de X. “¡Arriba el deporte cordobés! Este domingo, Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la primera división del fútbol argentino”, escribió, y felicitó a “los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y a toda la hinchada que no dejó de acompañar a su querido club”.

Llaryora destacó además que “es un orgullo ver la pasión de este equipo del sur provincial que hoy hace historia representando el potencial deportivo de nuestra Córdoba”, y llamó a “disfrutar este logro enorme”.

El regreso de Estudiantes de Río Cuarto a la máxima categoría no solo corona una campaña deportiva, sino que refuerza el peso del fútbol cordobés en el mapa nacional y abre una nueva etapa de ilusión para el León y para toda la provincia.