Estudiantes de la ProA Villa Carlos Paz se destacaron en la Olimpíada Informática Argentina

Galo Melchiori clasificó a la instancia nacional del certamen que se realizará a fines de noviembre en Buenos Aires. Otros cuatro alumnos obtuvieron posiciones destacadas a nivel provincial y nacional.

La Escuela Experimental ProA con Énfasis en TIC de Villa Carlos Paz volvió a destacarse en la Olimpíada Informática Argentina, con una sólida participación de sus estudiantes en las distintas categorías de Programación, en el marco del certamen jurisdiccional realizado el viernes 3 de octubre.

En esta edición, participaron 356 estudiantes de 49 localidades pertenecientes a 17 jurisdicciones del país, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tucumán y Neuquén. Los competidores se enfrentaron a cuatro desafíos algorítmicos que debieron resolver mediante el lenguaje de programación C++, poniendo en práctica conocimientos de lógica, matemática, análisis de cadenas y resolución de problemas complejos.

El equipo local fue entrenado por el docente Marco Locati, responsable de los espacios curriculares vinculados a la programación en la institución.

Resultados de los participantes de Villa Carlos Paz

La ProA carlospacense presentó alumnos en los tres niveles del certamen, obteniendo los siguientes resultados dentro de la provincia de Córdoba y del ranking nacional:

Nivel 1 : Martín Gil , 3° puesto en Córdoba y 17° en Argentina .

: Nivel 2 : Daniel Dorado , 3° puesto provincial y 21° nacional . Klim Pravdin , 6° lugar provincial. Ezequiel Burstein , 7° lugar provincial.

: Nivel 3 : Galo Melchiori , 2° puesto en Córdoba y 8° en el país .

:

Camino a la instancia nacional

Por su desempeño, Galo Melchiori fue convocado a participar en la instancia nacional de la Olimpíada, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre en la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires).

Esta etapa definirá a los representantes argentinos para la instancia iberoamericana y el selectivo nacional, de donde surgirán los cuatro integrantes que participarán en la Olimpíada Internacional de Informática 2026, a realizarse en Uzbekistán.

La participación de la escuela ProA en estos certámenes reafirma su nivel académico y el compromiso del equipo docente y estudiantil con la formación tecnológica, la innovación y el desarrollo de habilidades digitales en los jóvenes de Villa Carlos Paz.