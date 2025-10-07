Estudiantes de la Escuela ProA Villa Carlos Paz representarán a Córdoba en la instancia nacional de la Olimpíada Informática Argentina

El equipo obtuvo el primer puesto provincial en la categoría Competencias Digitales y participará de la final el 24 de octubre en la UTN.

Un equipo de la Escuela Experimental con Énfasis en TIC ProA, sede Villa Carlos Paz, se consagró ganador de la instancia jurisdiccional (provincial) de la Olimpíada Informática Argentina, en la categoría Competencias Digitales.

El grupo está integrado por Gianni Melchiori, Morena Barros y Galo Melchiori, bajo la tutoría del docente asesor Marco Locati. Los estudiantes participaron de la competencia el pasado 12 de septiembre, de forma virtual desde la institución.

En esta etapa provincial intervinieron tres equipos de nivel 1, cuatro de nivel 2 y uno de nivel 3, correspondiente a 6° año, que fue el que obtuvo el primer lugar y logró avanzar a la instancia nacional, prevista para el 24 de octubre, desde los laboratorios de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Durante el certamen, los participantes debieron resolver situaciones problemáticas aplicando herramientas digitales como procesador de texto, hojas de cálculo, graficador, editor de presentaciones y la producción de un material audiovisual.

El desafío promueve la integración de saberes de diferentes disciplinas —Lengua, Historia, Geografía, Arte, además de los tecnológicos—, consolidando la propuesta pedagógica interdisciplinaria que caracteriza a las escuelas ProA.

Desde la institución destacaron que “cada vez más estudiantes se suman a estas instancias de aprendizaje”, valorando el esfuerzo y el compromiso del equipo por representar a Villa Carlos Paz y a la provincia en una competencia de alcance nacional.