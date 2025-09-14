Estudiantes 1 – River 2: dos golpes rápidos y resistencia con diez en La Plata

Galoppo y Nacho Fernández marcaron en los primeros 12 minutos; con uno menos desde el PT, el Millonario sostuvo y el Pincha descontó en el descuento.

Este sábado, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi y por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, River venció 2–1 a Estudiantes en un partido que cambió de tono tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el tramo final del primer tiempo.

River pegó de entrada: Giuliano Galoppo abrió el marcador a los 5’ y, a los 12’, Ignacio Fernández estiró la ventaja tras una buena combinación por el medio. La visita dominó ese pasaje inicial y manejó el ritmo hasta la roja a Martínez Quarta (PT), que obligó a replegarse y recalcular el plan.

Con superioridad numérica, Estudiantes adelantó líneas, acumuló centros y apretó en el cierre. El descuento llegó sobre el final con un cabezazo de Santiago Núñez, que encendió los últimos minutos pero no alcanzó para evitar la victoria visitante.

Impacto en la tabla

River : 18 puntos ( 5–3–0 ), 1.º en la Zona B .

: ( ), en la . Estudiantes: 12 puntos (4–0–4), 7.º en la Zona A.

Próximos partidos