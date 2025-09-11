Este viernes, simultáneas gratuitas de ajedrez con el MI Benjamín Mela en Villa Carlos Paz

El evento se realizará este viernes a las 17 en el edificio municipal y será abierto a jugadores de todos los niveles.

Este viernes a las 17 horas, el Maestro Internacional Benjamín Mela brindará partidas simultáneas gratuitas en la Municipalidad de Villa Carlos Paz (Liniers 50), en el marco del Open Chess Tour “Master Ciudad de Villa Carlos Paz”.

La actividad contará con un cupo limitado de 20 jugadores y está abierta a participantes de todos los niveles, desde principiantes hasta competidores experimentados.

La inscripción es gratuita y puede realizarse contactando a Nahuel Santianes al +54 9 341 273-2997.

El evento se enmarca dentro del torneo internacional que comenzó este jueves en el Central Suites Hotel (Libertad 21) y que se extenderá hasta el domingo, con la participación de casi un centenar de jugadores provenientes de distintas provincias y países vecinos.