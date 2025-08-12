Este miércoles el riesgo de incendios será extremo en Córdoba

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático advirtió que las condiciones meteorológicas y la alta carga de material combustible elevan el peligro en el norte y el oeste provincial.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil emitió una alerta por condiciones meteorológicas que incrementan el riesgo de incendios forestales en el norte y el oeste de la provincia de Córdoba. La advertencia rige desde este martes y hasta el jueves, con especial énfasis en el miércoles 13 de agosto, cuando el índice se ubicará en EXTREMO.

El informe detalla que la combinación de alta disponibilidad de combustible fino y condiciones climáticas adversas aumenta la probabilidad de ignición y favorece una rápida propagación del fuego. Tampoco se descartan vientos de diversa intensidad en zonas serranas.

Índice Meteorológico de Peligro de Incendios

Miércoles 13/08/2025: Extremo

Extremo Jueves 14/08/2025: Muy Alto

Ante este escenario, las autoridades instan a la población a extremar las precauciones y reforzar las medidas de prevención para evitar cualquier inicio de fuego.

Estado de alerta ambiental

La provincia mantiene vigente, desde el 2 de junio y hasta el 31 de diciembre, el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios. La medida prohíbe el encendido de fuego y toda actividad que pueda provocar incendios en cualquier punto del territorio cordobés.

Teléfonos de emergencia