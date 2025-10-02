“Especulación financiera o producción y trabajo”: Limia marcó el dilema económico argentino

El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba reclamó una política estable de retenciones cero y advirtió que el país debe definir si apuesta a la especulación financiera o a la producción y el trabajo.

En la 17ª sesión ordinaria del 147° período legislativo, la Unicameral de Córdoba debatió un pedido de declaración impulsado por el legislador Leonardo Limia (Hacemos Unidos por Córdoba), en rechazo a la medida del Gobierno Nacional de eliminar temporalmente las retenciones a las exportaciones agroindustriales.

Limia criticó el carácter transitorio de la disposición, a la que definió como un “manotazo de ahogado para obtener dólares” en beneficio de “un puñado de empresas exportadoras”, sin impacto real en la mayoría de los productores.

El texto aprobado sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional “profundiza la concentración del negocio agroindustrial” y no responde a la necesidad de construir reglas claras y permanentes para el sector.

Producción versus especulación

En su intervención, Limia defendió la eliminación definitiva de las retenciones como una política de Estado, asegurando que solo así la medida puede tener efecto en la economía real y en los productores del agro.

“El país tiene que plantear consensos y definir hacia dónde queremos ir: hacia un modelo de especulación financiera o hacia la Argentina del trabajo y la producción que defiende el Modelo Cordobés”, remarcó.