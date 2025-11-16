Encuentro del Alfajor: Villa Carlos Paz vivió la primera jornada y la fiesta sigue este domingo

La 1° edición del Encuentro del Alfajor comenzó este sábado 15 en el Paseo de Artesanos, con degustaciones, demostraciones en vivo y shows musicales, y continuará este domingo de 18 a 23 con entrada libre y gratuita.

Villa Carlos Paz vivió este sábado la primera jornada del Encuentro del Alfajor, una propuesta que tuvo lugar en el Paseo de Artesanos —en la esquina de Alem y Las Heras— y que reunió a productores, emprendedores y aficionados a este clásico dulce argentino de distintos puntos del país.

Durante la apertura de esta 1° edición, que contó con entrada libre y gratuita, se hizo presente el intendente Esteban Avilés, junto a los organizadores y al público que colmó el paseo durante la tarde y la noche.

Entre las 18 y las 23, vecinos y turistas pudieron participar de degustaciones, observar demostraciones en vivo, visitar puestos de café, sumarse a competencias de alfajores y disfrutar de actividades pensadas para toda la familia, acompañadas por espectáculos musicales que animaron la jornada.

En los stands se destacaron emprendimientos locales como Mr. Coffe y Alfajores Carlos Paz, además de numerosas marcas regionales y de otras provincias, que ofrecieron una amplia variedad de productos para quienes se acercaron al paseo.

La propuesta continuará este domingo, nuevamente de 18 a 23 en el Paseo de Artesanos.