En La Cumbre, Llaryora anunció un Polideportivo y lotes para viviendas

El gobernador Martín Llaryora visitó La Cumbre para anunciar la construcción de un Polideportivo Social y la disponibilidad de nuevos lotes para viviendas destinados a los vecinos de la ciudad del departamento Punilla.

Con una inversión de 250 millones de pesos, la Provincia construirá un Polideportivo Social, iniciativa que propone fortalecer lazos entre vecinos y brindar también contención a las familias.

“Voy a hacer lo posible y lo imposible para que Córdoba no pare, no vamos a aplicar la receta de parar todos los programas, de parar la obra pública, de parar la educación, de parar la salud. Y no se crean que es porque nos sobra, sino que Córdoba tiene que seguir yendo para adelante, Córdoba no puede parar de avanzar”, sostuvo el gobernador.

A su vez, en marco del programa Lo Tengo, el gobernador entregó 33 lotes a familias de la ciudad y anunció la disponibilidad de 31 tierras adicionales, con una inversión de más de 200 millones. Este programa provincial tiene por objetivo facilitar el acceso de terrenos a familias de Córdoba que buscan construir su primera casa.

“El lote es el elemento esencial que te afinca en un lugar, pero que a partir de que vos tenés el lote estás más cerca la vivienda, el sueño de la casa propia está más cerca”, destacó el gobernador.

En la oportunidad también se entregaron créditos del Banco de la Gente y del programa Más Vida Digna a 45 familias con una inversión cercana a los 8 millones de pesos.

Al respecto, el gobernador aseguró que “en este momento de tanta dificultad económica el gobierno de Córdoba no deja solos a sus vecinos, hacemos un gran esfuerzo para que nuestros programas y las obras sigan vigentes”.

A su turno, el intendente Pablo Alicio sostuvo que “es una tranquilidad para mí como intendente saber que hoy el gobernador ha sido intendente de dos ciudades, una de ellas del interior del interior. Y por eso conoce la importancia del federalismo. Saber que el gobernador va a continuar con la obra pública nos da una gran tranquilidad.”

El gobernador le agradeció al intendente por la adhesión a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana y al Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial, y aseguró la continuidad del FODEMEEP para que los municipios reciban fondos para el mantenimiento de los edificios escolares.

Estuvieron presentes además, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure; el secretario de Gobierno, Augusto Pastore; el legislador Walter Gispert; la vicepresidente del ERSEP, Mariana Caserio; entre otros.