En Córdoba, YPF subió los precios de los combustibles por tercera vez en diez días

En algunas estaciones, el litro de súper ya supera los $1.400. El sistema de micropricing genera diferencias de valores según la zona. En lo que va del año, la suba acumula 14,35%.

Los automovilistas de Córdoba ya sienten el impacto del micropricing, el sistema que YPF utiliza para ajustar los precios en forma automática según la demanda en cada ciudad.

Este sábado se registró un nuevo incremento, el tercero en lo que va de agosto, con una suba promedio del 0,81%. Sin embargo, el efecto no es uniforme: mientras en el centro de la capital el litro de nafta súper se vende a $1.375, en algunas estaciones de la zona norte el valor trepa a $1.412.

La diferencia responde a la tecnología que permite segmentar los precios en surtidores de acuerdo al consumo, el flujo vehicular y la competencia de cada zona.

Desde la petrolera estatal señalaron que, además del micropricing, los incrementos obedecen a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL), la devaluación mensual del tipo de cambio oficial y la suba en el precio de los biocombustibles.