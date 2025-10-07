En 22 meses se inauguraron 25 escuelas en Córdoba y avanzan nuevas obras, incluida una en Villa Carlos Paz

El Gobierno provincial destacó la apertura de 25 establecimientos educativos en menos de dos años y anunció que en los próximos meses se sumarán ocho más, entre ellos una escuela de formación profesional en Villa Carlos Paz.

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, informó que en los últimos 22 meses se construyeron e inauguraron 25 nuevos edificios escolares en distintas localidades de la provincia, como parte de un plan de inversión sostenido que busca fortalecer la infraestructura educativa y ampliar las oportunidades de aprendizaje.

La iniciativa se enmarca en una política pública que concibe la educación como pilar central del desarrollo social y productivo, garantizando la igualdad de oportunidades y la cercanía de las instituciones a los hogares de los estudiantes.

Según el comunicado oficial, la construcción de nuevos establecimientos permite reducir la sobrepoblación de aulas y mejorar las condiciones pedagógicas, con espacios modernos, laboratorios, talleres y áreas deportivas que favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Escuelas ProA y de Formación Profesional

Durante esta gestión se inauguraron edificios ProA, especializados en Desarrollo de Software y Biotecnología, en localidades como La Carlota, Villa General Belgrano, Bell Ville, Villa del Totoral, La Falda, San Francisco, Río Cuarto, Unquillo y Mina Clavero, entre otras.

También se avanzó en la apertura de escuelas de Formación Profesional – Oficios, que combinan contenidos de la educación secundaria con saberes vinculados al mundo del trabajo. Estas instituciones fueron inauguradas en Río Cuarto, Villa María, Río Ceballos (dos), Salsipuedes, Colonia Tirolesa, Sinsacate, Villa de las Rosas y Tanti.

Nuevas inauguraciones en camino

El Ministerio de Educación adelantó que cuatro nuevos edificios escolares están próximos a inaugurarse, en El Brete, Anisacate, Vicuña Mackenna y Arroyito.

Además, se encuentran en marcha ocho obras más que serán finalizadas en los próximos meses. Entre ellas se destaca la construcción de una escuela de Formación Profesional en Villa Carlos Paz, junto con otras instituciones en Villa Dolores, San Pedro, Huinca Renancó, Juárez Celman, Santa Rosa de Calamuchita, Río Ceballos y Córdoba Capital.

Estas acciones, según la Provincia, consolidan una red educativa más equitativa y moderna, con presencia del Estado en todo el territorio y un compromiso sostenido con la movilidad social y la inclusión educativa.