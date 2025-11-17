Emprendedoras en Acción: jornada gratuita de formación y networking en el Centro Vecinal Colinas

En el marco del Día de la Mujer Emprendedora, el Centro Vecinal Colinas organiza una actividad gratuita de capacitación y encuentro para mujeres que quieran iniciar o fortalecer sus proyectos, el miércoles 19 de noviembre, de 17.30 a 20, en su sede de Villa Carlos Paz.

El Centro Vecinal Colinas invita a participar de “Emprendedoras en Acción”, una jornada de formación y networking destinada a mujeres que buscan consolidar o poner en marcha sus emprendimientos. La actividad se realizará el miércoles 19 de noviembre, de 17:30 a 20:00, en la sede del centro vecinal ubicada en Monte Catini esquina Cuchilla Nevada, en Villa Carlos Paz.

La propuesta se enmarca en la conmemoración del Día de la Mujer Emprendedora y apunta a brindar herramientas prácticas para la gestión diaria de los proyectos, además de habilitar un espacio de intercambio entre participantes y especialistas.

Contenidos de la jornada

Durante la tarde se desarrollarán instancias de capacitación orientadas a dos ejes centrales: las ventas y la administración de costos y precios.

En primer lugar, una especialista en técnicas de venta trabajará sobre estrategias para mejorar el cierre de operaciones, abordar objeciones de clientes y diseñar experiencias de compra más efectivas, con foco en herramientas aplicables de inmediato en los emprendimientos.

Luego, un docente especializado en gestión de costos abordará la importancia de conocer el costo real de los productos o servicios, la fijación de precios rentables y la optimización de gastos, con el objetivo de fortalecer la sustentabilidad económica de los proyectos.

Espacio de intercambio y cierre

Además de los bloques formativos, la actividad incluirá un espacio para preguntas a las y los disertantes, intercambio de experiencias entre las participantes y un momento final de brindis y encuentro, pensado para favorecer la construcción de redes de apoyo entre emprendedoras.

La participación en “Emprendedoras en Acción” es totalmente gratuita y se sugiere asistir con equipo de mate para compartir durante la jornada.