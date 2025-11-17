Emilio Iosa en la Expo Colinas: “Villa Carlos Paz puede convertirse en una ciudad científica e innovadora”

Durante su participación en la Expo Colinas, el director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial, Emilio Iosa, planteó que Villa Carlos Paz tiene condiciones para convertirse en una ciudad científica e innovadora, a partir de la articulación entre el conocimiento académico, la ciencia ciudadana y el saber popular de los barrios.

Iosa remarcó que la ciencia dejó de ser patrimonio exclusivo de laboratorios y expertos, y se consolida cada vez más como un proceso social que se fortalece cuando la comunidad se involucra de manera activa. En ese marco, afirmó que “la ciencia ciudadana es la herramienta más poderosa que tenemos para construir soluciones locales con impacto real”.

Ciencia ciudadana y saber barrial

La propuesta presentada por Iosa en la Expo Colinas se apoya en la idea de que vecinos, organizaciones sociales, docentes y estudiantes puedan participar en la producción de datos, en el monitoreo ambiental, en la gestión del agua y en la planificación territorial.

En ese sentido, destacó que Villa Carlos Paz combina dos factores clave: por un lado, un entorno natural que exige una planificación inteligente y, por otro, una sociedad que reclama nuevas formas de participación. Bajo ese enfoque, habló de “conocimiento ciudadano organizado”, un concepto que reconoce el valor de la experiencia cotidiana de quienes habitan los barrios, especialmente en temas sensibles como el uso del suelo, las problemáticas ambientales y la gestión del espacio público.

“Los barrios no son un obstáculo para la innovación: son el motor. El trabajo conjunto entre la comunidad, las instituciones científicas y el Estado puede convertir a Villa Carlos Paz en un laboratorio vivo de políticas públicas”, señaló durante su intervención.

Experiencias concretas y participación comunitaria

Iosa mencionó experiencias que ya se desarrollan en distintos puntos de la provincia y que pueden servir de referencia para Villa Carlos Paz, como iniciativas de participación ciudadana en el monitoreo de cuencas, acciones de educación ambiental y programas comunitarios de preservación de los ecosistemas.

Estos ejemplos muestran cómo la ciencia colaborativa permite combinar herramientas técnicas con el conocimiento territorial de las comunidades para generar diagnósticos más precisos y soluciones adaptadas a cada realidad local.

Una ciudad que se piensa a futuro

Hacia el final de su exposición, Iosa dirigió un mensaje especial a padres, madres y docentes, a quienes agradeció por el esfuerzo cotidiano en la educación y en la construcción del futuro de Villa Carlos Paz “con ciencia, con participación y con una mirada integradora que una lo académico con lo territorial”.

Al cerrar su presentación, subrayó que convertir a la ciudad en un polo científico e innovador no solo es un horizonte posible, sino también una necesidad en el contexto actual. “Convertirse en una ciudad científica e innovadora es absolutamente posible y totalmente necesario”, finalizó.