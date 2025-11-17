El turismo en Córdoba bajo la lupa: especialistas debatirán situación y perspectivas en charla virtual

La Academia Argentina de Turismo realizará el 18 de noviembre, a las 16.30, una charla virtual para analizar la situación actual del turismo en Córdoba y sus perspectivas, con la participación de especialistas de Córdoba capital, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano y La Falda.

La Academia Argentina de Turismo invita a participar de una charla virtual titulada “El turismo en Córdoba. Situación actual y perspectivas”, un espacio pensado para reflexionar sobre el presente del sector y los desafíos que se abren a futuro en una de las provincias turísticas más emblemáticas del país.

El encuentro se desarrollará el 18 de noviembre, a las 16.30, en modalidad virtual y con inscripción libre y gratuita, y está dirigido a profesionales, estudiantes, prestadores y público interesado en la actividad turística.

Casos y enfoque de la charla

La propuesta busca compartir experiencias concretas, fortalecer la planificación turística y promover un enfoque federal, sostenible y profesional. La discusión se organizará a partir de distintos casos territoriales, tomando como referencia a la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano y La Falda.

La consigna que orientará el intercambio será cómo se proyecta el turismo en Córdoba en el contexto actual, atendiendo a la innovación, la diversificación de la oferta y la articulación entre los sectores público, privado y académico.

Panel de expositores

Para abordar estos ejes, la charla contará con la participación de referentes de cada destino:

Ariel Bustos y Juan Pablo Mesa , por la Ciudad de Córdoba .

y , por la . Aylen Mereta , Emilio Iosa y Sebastián Portillo , por Villa Carlos Paz .

, y , por . Verónica Castracane , por Villa General Belgrano .

, por . Marcelo Molas, por La Falda.

La coordinación académica estará a cargo de Enrique Amadasi y Marta Botti, integrantes de la Academia Argentina de Turismo, quienes ordenarán las intervenciones y promoverán el intercambio entre los panelistas y el público.

Organización e inscripciones

La actividad es organizada por la Academia Argentina de Turismo, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Blas Pascal y la Universidad Siglo 21, instituciones que respaldan la propuesta desde su experiencia en formación y estudios vinculados al turismo.

La inscripción se realiza de manera gratuita a través de la plataforma de eventos en línea de la organización, y las personas que tengan dudas o inconvenientes para registrarse pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].