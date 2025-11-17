El turismo en Córdoba bajo la lupa: especialistas debatirán situación y perspectivas en charla virtual

La Academia Argentina de Turismo realizará el 18 de noviembre, a las 16.30, una charla virtual para analizar la situación actual del turismo en Córdoba y sus perspectivas, con la participación de especialistas de Córdoba capital, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano y La Falda.
La Academia Argentina de Turismo invita a participar de una charla virtual titulada “El turismo en Córdoba. Situación actual y perspectivas”, un espacio pensado para reflexionar sobre el presente del sector y los desafíos que se abren a futuro en una de las provincias turísticas más emblemáticas del país.
El encuentro se desarrollará el 18 de noviembre, a las 16.30, en modalidad virtual y con inscripción libre y gratuita, y está dirigido a profesionales, estudiantes, prestadores y público interesado en la actividad turística.
Casos y enfoque de la charla
La propuesta busca compartir experiencias concretas, fortalecer la planificación turística y promover un enfoque federal, sostenible y profesional. La discusión se organizará a partir de distintos casos territoriales, tomando como referencia a la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano y La Falda.
La consigna que orientará el intercambio será cómo se proyecta el turismo en Córdoba en el contexto actual, atendiendo a la innovación, la diversificación de la oferta y la articulación entre los sectores público, privado y académico.
Panel de expositores
Para abordar estos ejes, la charla contará con la participación de referentes de cada destino:
- Ariel Bustos y Juan Pablo Mesa, por la Ciudad de Córdoba.
- Aylen Mereta, Emilio Iosa y Sebastián Portillo, por Villa Carlos Paz.
- Verónica Castracane, por Villa General Belgrano.
- Marcelo Molas, por La Falda.
La coordinación académica estará a cargo de Enrique Amadasi y Marta Botti, integrantes de la Academia Argentina de Turismo, quienes ordenarán las intervenciones y promoverán el intercambio entre los panelistas y el público.
Organización e inscripciones
La actividad es organizada por la Academia Argentina de Turismo, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Blas Pascal y la Universidad Siglo 21, instituciones que respaldan la propuesta desde su experiencia en formación y estudios vinculados al turismo.
La inscripción se realiza de manera gratuita a través de la plataforma de eventos en línea de la organización, y las personas que tengan dudas o inconvenientes para registrarse pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].