El Tribunal de Cuentas denunció penalmente a Caminos de las Sierras por falta de información

El presidente del organismo, Beltrán Corvalán, y la vocal Fernanda Leiva presentaron una denuncia en Tribunales 2 por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aseguran que la empresa no respondió a reiterados pedidos de documentación vinculados a rendiciones de cuentas, contrataciones y obras.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia presentó una denuncia penal contra Caminos de las Sierras en Tribunales 2, al señalar que la empresa no respondió a reiterados requerimientos de información vinculados a rendiciones de cuentas y documentación administrativa.

La presentación fue realizada por el presidente del organismo, Beltrán Corvalán, y la primera vocal, Fernanda Leiva, bajo la figura de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según informaron desde el Tribunal de Cuentas, las autoridades del organismo de control solicitaron en varias oportunidades información sobre distintos aspectos de la administración de la empresa, pero aseguraron que no obtuvieron respuesta.

Corvalán sostuvo que la denuncia se apoya en “diferentes incumplimientos de la empresa para brindar información sobre requerimientos de documentación que se le ha solicitado”. Además, afirmó: “Tenemos serias sospechas de sobreprecio en las contrataciones, de trajes a medida y no se cumple con el deber constitucional porque si vos administrás fondos públicos tenés que rendir cuentas, tenés que ser transparente. Estos fondos públicos son de todos los cordobeses”.

Los puntos que observa el Tribunal de Cuentas

Por su parte, Fernanda Leiva señaló que entre los temas sobre los cuales pidieron información se encuentra el contrato de prestación del servicio de alimentos para los más de 700 empleados que, según indicó, tiene la empresa Caminos de las Sierras.

“Es un contrato que viene desde el año 2014. No hay redeterminación de precios, acuerdan entre las partes, no hay proceso licitatorio y no sabemos cuánto se paga”, expresó la vocal al detallar uno de los puntos incorporados en la denuncia.

Leiva también hizo referencia a la Autovía de la Ruta 38, al afirmar que se trata de una obra que comenzó con un precio y terminó con un incremento del 150% en distintos tramos, los cuales —según su planteo— fueron adjudicados sin licitación.

“Consideramos que realizaron contrataciones directas”, agregó la vocal al exponer otra de las observaciones que, de acuerdo con lo informado, forman parte de la presentación judicial.

Un planteo centrado en la rendición de cuentas

El eje del planteo del Tribunal de Cuentas apunta a la falta de respuesta ante pedidos formales de documentación y a la necesidad de que una empresa que administra fondos públicos brinde información sobre sus contrataciones, servicios y obras.