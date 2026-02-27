El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la imputabilidad a los 14 años

La Cámara alta sancionó la reforma que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Fue aprobada por 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención, tras el aval previo de Diputados.

El Senado aprobó este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil y convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en una votación que terminó con 44 votos afirmativos, 27 negativos y 1 abstención. La norma ya contaba con media sanción de Diputados y ahora queda a la espera de su reglamentación y publicación.

El texto establece un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con procedimientos diferenciados y garantías específicas por edad. Entre los puntos centrales, fija que la privación de libertad debe aplicarse como medida excepcional y que los menores no pueden compartir ámbitos penitenciarios ni judiciales con adultos, con instancias y espacios de alojamiento separados.

En materia de penas, la ley fija un tope: las condenas privativas de libertad no podrán superar los 15 años. Además, prevé alternativas a la prisión para condenas bajas o casos que no involucren delitos graves, con medidas como amonestaciones, restricciones de contacto con la víctima, prohibiciones de concurrencia a determinados lugares, limitaciones para salir del país y tareas comunitarias, entre otras sanciones socioeducativas.

Durante el debate, el oficialismo y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta a hechos de violencia protagonizados por menores y plantearon que el objetivo es que “el delito tenga consecuencias” y que el Estado cuente con herramientas para intervenir. La oposición, en cambio, cuestionó el enfoque punitivo y advirtió que el nuevo régimen puede derivar en conflictos judiciales si no se acompaña con recursos y políticas de prevención.

Uno de los puntos más discutidos fue el financiamiento para la implementación. Según lo expuesto durante la sesión, el esquema prevé partidas por $23.700 millones para las provincias, un monto que varios senadores consideraron insuficiente para crear o ampliar infraestructura y equipos especializados en los distritos.

Con la sanción del Senado, el nuevo Régimen Penal Juvenil entra en etapa de puesta en marcha: deberá ser reglamentado y luego comenzará su aplicación progresiva en el sistema de justicia.