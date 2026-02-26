jueves, febrero 26, 2026
El Senado aprobó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y Argentina quedó segunda en la “carrerita” con Uruguay

La Cámara alta ratificó el tratado por 69 votos a favor y 3 en contra. El Gobierno buscaba que Argentina fuera el primer país del bloque en convalidarlo, pero Uruguay se adelantó con una votación exprés y cerró primero la aprobación parlamentaria.

El Senado aprobó este jueves el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado negociado durante décadas y firmado en enero por los países del bloque sudamericano. La votación en la Cámara alta terminó con 69 votos afirmativos y 3 negativos, y dejó a Argentina con la ratificación legislativa completa.

La sesión tuvo, además, un condimento político que se coló en los pasillos: la “carrerita” con Uruguay para ver qué país lograba aprobarlo primero. En la previa, el oficialismo intentó acelerar el trámite para llegar a tiempo y presentar el anuncio como un hito propio, pero el Parlamento uruguayo se movió más rápido y sancionó antes el acuerdo en ambas cámaras.

Con el aval del Senado, Argentina pasa a integrar el grupo de países del Mercosur que ya dieron luz verde interna al tratado, mientras se espera el recorrido del lado europeo, donde el acuerdo todavía necesita completar instancias institucionales para su implementación.

El texto apunta a reducir aranceles de manera gradual y a establecer reglas comunes para facilitar el comercio birregional. Para el Gobierno, la ratificación representa una señal de alineamiento con una agenda de apertura comercial; para sectores opositores y parte del entramado productivo, el debate de fondo seguirá siendo el impacto concreto en industria, empleo y economías regionales frente a la competencia europea.

En las próximas semanas, el foco se trasladará a los otros socios del Mercosur que aún no completaron su trámite y, sobre todo, al calendario de la Unión Europea, clave para que el acuerdo empiece a aplicarse en la práctica.

