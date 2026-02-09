El reto de las caricaturas con ChatGPT: el nuevo juego viral que conquista las redes

El desafío de pedirle a la IA que dibuje una caricatura nuestra —con profesión, gustos y manías incluidas— se volvió uno de los trends del momento en redes sociales, con timelines llenos de avatares “yo y mi trabajo” y un toque de debate sobre cuánto sabe la tecnología de cada usuario.

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de versiones dibujadas de la misma persona: una en modo médica con estetoscopio, otra como docente frente al pizarrón, otra como gamer rodeada de pantallas. Detrás de esas imágenes está el nuevo reto viral de ChatGPT, que invita a los usuarios a subir una selfie y pedirle a la herramienta que genere una caricatura personalizada a partir de su foto, su trabajo y lo que suele conversar con la IA.

La dinámica es sencilla: se elige una foto clara del rostro, se abre un chat con capacidad para crear imágenes y se escribe un mensaje describiendo quién sos, a qué te dedicás y qué querés que aparezca en la ilustración. Muchos usuarios suman detalles como el ámbito laboral (oficina, hospital, aula), algún objeto característico (laptop, cámara, mate, instrumentos musicales) y un estilo visual particular (caricatura 3D, dibujo tipo cómic, estética más realista o más “cartoon”).

Lo que diferencia a este trend de otros filtros o apps de caricaturas es el grado de personalización. Además de la foto, la IA puede apoyarse en el historial de chats y en los temas que el usuario suele consultar para sumar guiños extra: fondos con libros, gráficos, mascotas, referencias a hobbies o incluso pequeños chistes visuales sobre la rutina diaria. La idea es que la caricatura no sea solo “parecida” a la persona, sino que también condense su perfil profesional y sus intereses en una sola imagen.

El resultado se ve en TikTok, Instagram y X: timelines llenos de “yo y mi trabajo” en versión ilustrada, hilos comparando la foto original con la caricatura y tutoriales que explican paso a paso cómo sumarse al desafío. Varios creadores de contenido, comunicadores y hasta algunos famosos compartieron sus avatares y animaron a su comunidad a probarlo, lo que terminó de disparar la viralización del reto en el mundo hispanohablante.

Detrás del juego también apareció el lado B: especialistas en tecnología y privacidad recuerdan que este tipo de tendencias son un recordatorio de cuánto puede inferir una plataforma a partir de fotos, conversaciones y preferencias acumuladas en el tiempo. El reto funciona como escaparate simpático de esa capacidad, pero al mismo tiempo reabre la discusión sobre la huella digital, qué datos compartimos y qué uso pueden hacer las empresas de toda esa información.

Con todo, para muchos usuarios la experiencia se vive simplemente como un juego de identidad digital: una forma rápida de actualizar la foto de perfil, presentarse en clave divertida en el trabajo o sumar una imagen llamativa al CV o a las bios de redes. Y, como suele pasar con los trends de IA, hay un límite claro: pasado el furor, probablemente llegará otro reto que proponga una nueva forma de “dibujar” quiénes somos en pantalla.