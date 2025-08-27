El Refugio Cura Brochero celebrará el Día de la Niñez en Punta del Agua y La Juanita y pide colaboración

La institución organiza un festejo solidario este domingo 31 de agosto, con la participación de alrededor de 300 niños y niñas.

El Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Brochero anunció la realización de un nuevo festejo del Día de la Niñez.

La actividad tendrá lugar el domingo 31 de agosto a las 15:00 acompañando a las comunidades de Punta del Agua y La Juanita, donde se espera la participación de unos 300 niños y niñas junto a sus familias.

Desde la organización convocan a los vecinos a colaborar con cacao, chorizos, pan, frutas, jugo, leche, golosinas o juguetes en buen estado, que se reciben todos los días desde las 19 horas en la sede de Avenida Cárcano 224 o comunicándose al teléfono 3541 232646 (Alicia).

Convocatoria de voluntariado

Además, la institución solidaria que desde 1998 brinda alojamiento y asistencia alimentaria a personas en situación de calle en Villa Carlos Paz, lanzó un llamado urgente para sumar voluntarios que puedan colaborar en distintas áreas: cocina, reciclado y retiro de donaciones.

Quienes estén interesados pueden ponerse en contacto con Marina (3541-382001), Pato (3541-651588), Susana (3541-619668) o Marita (351-5226553).