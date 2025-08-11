El PJ de Carlos Paz impulsa el trabajo territorial en Punilla rumbo a las Legislativas 2025

Leonardo Limia encabezó una mesa de trabajo con referentes de distintas localidades para reforzar la estrategia electoral de octubre.

En el espacio Instituto Diseñando Ciudad, sede del Partido Justicialista de Carlos Paz, se desarrolló una mesa de trabajo encabezada por el legislador Leonardo Limia junto a referentes de la política de Punilla, con el objetivo de motorizar el trabajo territorial de cara a las elecciones legislativas de octubre.

“Somos el Peronismo de Córdoba, el sostén político del gobernador Martín Llaryora en Punilla”, enfatizó Limia, quien además expresó: “Acompañamos a Juan Schiaretti como líder nacional de un proyecto federal y republicano”. El dirigente también resaltó el acompañamiento de la senadora Alejandra Vigo al Valle de Punilla.

Del encuentro participaron Omar Trejo, presidente del PJ Carlos Paz; Libia Smania, presidenta del Movimiento Mujeres por Córdoba; Fabiana Rocaspana, secretaria del SADOP Punilla; y Mariano Mosquera, docente y especialista en campañas electorales.

“Trabajaremos por el cordobesismo, con la misma fuerza que lo hicimos en 2023”, arengó Limia al recordar el despliegue territorial realizado en las elecciones que consagraron a Llaryora como gobernador y a Hacemos por Argentina en el plano nacional.

También asistieron dirigentes de Estancia Vieja, Santa María de Punilla, Capilla del Monte, Cosquín y San Antonio de Arredondo. Se acordó continuar con nuevas reuniones en el norte y sur departamental en los próximos días.