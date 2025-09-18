El municipio entregó 35 escrituras sociales a familias del barrio Colinas

En un acto celebrado en el Polideportivo Distrito Oeste, el municipio de Villa Carlos Paz formalizó la entrega de 35 escrituras sociales a familias del barrio Colinas, en el marco de un programa que ya otorgó cerca de 150 títulos en la ciudad.

El municipio de Villa Carlos Paz concretó una nueva entrega de escrituras sociales, esta vez destinada a 35 familias del barrio Colinas, el sector más grande y poblado de la ciudad, con casi 20.000 habitantes.

El acto se desarrolló en el Polideportivo Distrito Oeste y contó con la presencia de Soledad Zacarías (secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana), Alejandra Roldán (presidenta del Concejo de Representantes) y Carlos Viotti (director de Educación y Desarrollo Social), quienes remarcaron que esta política se enmarca en un programa integral que ya lleva cerca de 150 escrituras entregadas en distintos barrios de Villa Carlos Paz.

Las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre el municipio y la Escribanía del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y subrayaron que la escrituración otorga seguridad jurídica y abre el camino para el mejoramiento de las viviendas y del entorno barrial.