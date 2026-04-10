El Ministerio de Salud notificó otros tres casos de chikungunya en el interior: uno en Malagueño

Ya son ocho los casos reportados en lo que va de la temporada. Es importante continuar con las medidas de prevención de picaduras, ya que los mosquitos suelen permanecer dentro de las viviendas.

El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Zoonosis, perteneciente a la Dirección de Jurisdicción de Epidemiología e Integración de Niveles, informó que se notificaron tres nuevos casos de chikungunya en la provincia, uno importado de la localidad de Malagueño y dos autóctonos de la ciudad de Villa Dolores.

De esta manera, son ocho los casos totales de esta enfermedad registrados en lo que va de la temporada (cinco autóctonos y tres importados). Además, se informó que no se notificaron nuevos casos de dengue, y se mantienen los cuatro de la temporada (dos autóctonos y dos importados).

Con respecto a los dos casos autóctonos de Villa Dolores, se trata de dos mujeres adultas de 31 y 35 años. Ambas recibieron atención ambulatoria en el Hospital Regional. Por otro lado, el caso importado corresponde a una mujer de 54 años, oriunda de Malagueño, con atención ambulatoria en un centro de salud privado de la ciudad de Córdoba.

Ante estas notificaciones, los equipos del Departamento de Zoonosis, junto con los municipios correspondientes, realizan acciones de bloqueo de foco para detectar y eliminar criaderos de mosquitos en la zona, identificar nuevos casos y difundir medidas de prevención entre la comunidad.

La importancia de sostener la prevención

Es importante recordar que, en las condiciones climáticas actuales, es factible la transmisión de esta enfermedad dentro de las viviendas, ya que el vector posee allí condiciones de temperatura favorables para su desarrollo.

En este contexto, resulta fundamental eliminar los posibles criaderos presentes en las viviendas, ya que esto contribuye a disminuir la posibilidad de transmisión.

El mosquito Aedes aegypti es principalmente doméstico y asienta sus criaderos en aguas claras, limpias y quietas, como la que se encuentra en floreros, bebederos de mascotas, baldes, canaletas y desagües, entre otros recipientes.

Por este motivo, es importante:

Cambiar a diario el agua de recipientes como floreros y limpiar bien sus bordes, porque allí quedan pegados los huevos de mosquitos. En lo posible, evitar tener este tipo de objetos contenedores de agua.

Tapar o dar vuelta cualquier objeto que pueda acumular agua, como baldes, botellas y otros recipientes.

Desechar aquellos objetos que puedan acumular agua y no estén siendo utilizados.

Limpiar periódicamente tanques de agua, canaletas, rejillas, piscinas y desagües, entre otros contenedores.

Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

Para evitar también la picadura del mosquito, es importante tener en cuenta lo siguiente: