El Ministerio de Salud confirmó tres nuevos casos autóctonos de chikungunya en Córdoba

Con estos contagios reportados en la última semana suman cinco en esta temporada. Es importante continuar con las medidas de prevención de picaduras, ya que los mosquitos suelen permanecer dentro de las viviendas. Además, es fundamental la notificación oportuna de los síndromes febriles por parte de los equipos de salud y la consulta temprana por parte de la población.

El Departamento de Zoonosis, perteneciente a la Dirección de Jurisdicción de Epidemiología e Integración de Niveles del Ministerio de Salud, informó que se notificaron tres nuevos casos autóctonos de chikungunya en Córdoba capital.

Es importante remarcar que, en las condiciones climáticas actuales, es factible la transmisión de esta enfermedad dentro de las viviendas, ya que el vector posee allí condiciones de temperatura favorables para su desarrollo.

En las últimas horas se confirmó un caso de chikungunya correspondiente a un adolescente de sexo masculino, residente en la ciudad de Córdoba, sin antecedentes de viaje. A partir de la investigación epidemiológica iniciada tras esta notificación, se identificó que miembros de su núcleo familiar presentaban síntomas compatibles y no habían realizado consultas en instituciones de salud.

En coordinación con el Centro de Atención Primaria provincial, se realizó la visita domiciliaria para la toma de muestras, las cuales fueron enviadas al Laboratorio Central de la Provincia, donde se confirmaron dos casos adicionales.

Estos tres pacientes no requirieron internación, recibieron atención ambulatoria y se encuentran bajo seguimiento médico.

Ante estas notificaciones, los equipos del Departamento de Zoonosis realizan acciones de bloqueo de foco para detectar y eliminar criaderos de mosquitos en la zona, identificar nuevos casos y difundir medidas de prevención entre la comunidad.

Cabe mencionar que, en lo que va de la temporada, se registran cuatro casos de dengue (dos autóctonos y dos importados) y cinco de chikungunya (tres autóctonos y dos importados).

Notificación y consulta oportuna

En este marco, Salud sostiene que es fundamental la notificación oportuna de los síndromes febriles por parte de los equipos de salud y la consulta temprana por parte de la población.

Además, María Eugenia Vittori, de la Dirección de Epidemiología, recordó la importancia de profundizar los cuidados para evitar la proliferación del mosquito y sostuvo: “Se debe continuar con el descacharreo intra y peridomiciliario para reducir la población del vector y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad”.

Por otro lado, en caso de presentar síntomas como fiebre, dolores musculares y/o articulares o cefalea, se debe acudir al centro de salud más cercano y no automedicarse.