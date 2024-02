El Gobierno salió al cruce de las críticas de Cristina Fernández y le pidió que permaneza “callada”

Fuente: Télam

El Gobierno nacional salió hoy a responder las duras críticas que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó contra la gestión de Javier Milei, contexto en el que se generó un particular cruce por redes sociales con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le pidió “dignidad” y que permanezca “callada”.

Funcionarios, legisladores y referentes del Gobierno respondieron al documento publicado por la expresidenta en sus redes sociales, en el que calificó al Presidente de “showman-economista en la Rosada”, cuestionó a sus “funcionarios fracasados” y advirtió que la dolarización “significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo” de la Argentina.

Si bien no hizo mención expresa al documento publicado por la también vicepresidenta de Alberto Fernández, Milei replicó un mensaje del economista Alfredo Romano en su cuenta de X en el que se afirma que: “La Dolarización es el único camino para evitar (en parte) los desmanes del populismo argentino”.

“Cristina Fernández de Kirchner: ‘Nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares’. Solo reafirma que la Independencia del Banco Central de la República Argentina no existirá jamás”, ironizó el director de la carrera de Economía Empresarial en la Universidad Austral en el mensaje replicado por el Jefe de Estado.

El ministro de Economía, uno de los funcionarios apuntados por Fernández de Kirchner en sus críticas, también respondió a través de las redes sociales, generando un intercambio con la exmandataria.

“Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal”, manifestó el titular del Palacio de Hacienda y añadió: “Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vicepresidente”.

Caputo explicó que “toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia” de las políticas económicas kirchneristas y la invitó a “tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina”.

Fernández de Kirchner respondió esa publicación del ministro aludiendo a la supuesta vinculación entre las personas que atentaron contra su vida el 1 de septiembre del 2022 y Nicolás Caputo, acusado por el kirchnerismo como financista del grupo Revolución Federal.

“Buen día señor Ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este Poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público”, escribió la exmandataria como respuesta al funcionario.

Por su parte, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni aclaró que no había podido leer las 33 páginas publicadas, pero señaló que se tratan de las “opiniones de un ciudadano” y que, en ese sentido, siempre van a ser “respetadas” por la administración que encabeza Milei.

“Me parece que el Gobierno va a tomar toda idea que mire hacia adelante, a una Argentina distinta y no a ideas del pasado. Claramente, muchas veces, es mejor entender que hay tiempos para reflexionar para estar tranquilo, y para pensar en que es tiempo para ideas que no fracasaron, y no volver a intentar con ideas que han llevado a la Argentina a este desastre absoluto”, dijo.

El Vocero recordó que “la mitad de los argentinos son pobres, donde el 10 por ciento de los argentinos son indigentes, donde hay más chicos pobres que no pobres, y donde además, la inflación come día a día el poder adquisitivo”.

“Miramos para adelante, independientemente de las palabras vengan de la doctora Kirchner o que vengan de cualquier otro ciudadano. Todo lo que sean ideas novedosas, las vamos a tomar y las discutiremos. Todo lo que sea pasado y fracaso, no lo vamos a tomar. Hay que saber cuándo hay que reflexionar y tomarse un tiempo para pensar lo que han hecho con la Argentina”, agregó.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, por su parte, calificó de “indignante” la publicación y criticó “el tupé” de Cristina Fernández al expresarse “como si no fuera responsable de nada”.

“Ahora resulta que Milei es una creación de la prensa. En realidad, es una creación de 20 años de kirchnerismo en Argentina, que la ha sumido en una situación de pobreza e inflación”, dijo el titular de Interior.

Francos cuestionó que Fernández de Kirchner “se siente con derecho a expresar su crítica y opinión sin dar más de dos meses a Milei y de haber puesto todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar”.

“Todas las cosas que dice Cristina Kirchner en ese documento, que no lo alcance a leer del todo porque me pareció un poco aburrido y viejo, es lo que viene sosteniendo hace tiempo. No hace ninguna autocrítica”, añadió.

También se expresó en el mismo sentido la ministra de Seguridad y excandidata presidencial de Juntos, Patricia Bullrich, quien apuntó a la expresidenta por “extorsionar a los gobiernos” al dejar “entrever que no van a terminar el mandato”.

“Y esta vez el pueblo argentino está absolutamente decidido a defender los cambios que votó. Las amenazas de Cristina Fernández de Kirchner son amenazas que no le entran más al pueblo argentino. No hay ningún documento de 30, 60, 90 páginas, porque lo podría haber dicho en una palabra, extorsión no hay ningún documento de Cristina Fernández de Kirchner que haga que el cambio que está en marcha en la Argentina se desvíe”, aseguró.

El excompañero de fórmula de Bullrich y actual ministro de Defensa, Luis Petri, dijo que la expresidenta “en lugar de recomendaciones” debería “pedir perdón por el fracaso de sus políticas que arrastraron a millones de argentinos a la pobreza”.

“Miente, miente, miente que algo quedará, frase que alguna vez Cristina Fernández de Kirchner utilizó siendo senadora nacional y que hoy la actualiza en su carta a los argentinos. En lugar de recomendaciones y críticas debería pedir perdón por el fracaso de sus políticas que arrastraron a millones de argentinos a la pobreza”, apuntó el dirigente radical.

Desde el Congreso, respondieron el presidente del bloque de diputados nacionales del oficialismo, Oscar Zago, y el presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara, José Luis Espert.

“Eligió un presidente por Twitter que nos dejó un país con 1000 por ciento de inflación en los últimos cuatro años así que no quiero ni responderle, que lo haga la sociedad que lo hace en las urnas”, sostuvo Zago en declaraciones a radio La Red.

Por su parte, Espert, calificó de “bruta” a la expresidenta por entender que “la inflación no es un fenómeno ni fiscal, ni monetario”.

“Parece que un Nobel de Economía (1976), la experiencia mundial y la de la Argentina, no le alcanzan. Bruta”, posteó Espert en su cuenta de la plataforma X.