El Gobierno privatizará parte de Nucleoeléctrica Argentina

Impulsará la venta del 44% de las acciones de la empresa estatal que opera Atucha I, Atucha II y Embalse, manteniendo el control mayoritario del capital social.

El Gobierno nacional avanza con un plan de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la compañía estatal que tiene a su cargo las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este martes que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial el decreto que habilitará la licitación del 44% del paquete accionario de la empresa.

Según explicó, el objetivo de la iniciativa es impulsar la construcción del primer reactor modular argentino, extender la vida útil de las centrales en funcionamiento y reactivar la minería de uranio en el país.

Cómo será el proceso

Antes de la licitación, el Gobierno deberá realizar un traspaso de las acciones que actualmente están en manos del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Energía Argentina (Enarsa) hacia la Secretaría de Energía, que será el organismo encargado de llevar adelante la operación.

NASA está incluida en el listado de empresas sujetas a privatización que aprobó el Congreso a través de la Ley de Bases, aunque la normativa establece que el Estado debe mantener el control o una participación mayoritaria en el capital social.

El esquema también prevé que un 5% de las acciones sea distribuido entre los trabajadores mediante un programa de propiedad participada, mecanismo habitual en procesos de privatización parcial.

Con esta medida, el Gobierno busca atraer inversión privada para proyectos estratégicos del sector nuclear sin perder la mayoría accionaria ni el control estatal sobre las centrales.