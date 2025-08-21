El Gobierno desplazó al titular de la Agencia de Discapacidad tras filtración de audios sobre coimas

Diego Spagnuolo fue removido de su cargo tras la difusión de audios en los que se lo escucha describir un supuesto mecanismo de sobornos a laboratorios y proveedores a través de la ANDIS, incluyendo presuntas referencias a Karina Milei y los Menem.
El Gobierno decidió esta madrugada desplazar al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, luego de que se difundieran grabaciones en las que aludía a un entramado irregular de coimas para acceder a contratos estatales.
La decisión fue comunicada por la vocería presidencial en X, donde se argumentó que la medida era “preventiva” frente a hechos de público conocimiento y a la dinámica política del año electoral. En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, fue designado como interventor de la agencia.
En los audios, atribuidos a Spagnuolo, se escucha cómo funcionarios vinculados a ANDIS buscan retornos del 8 % cobrados a laboratorios y prestadores, con parte de ese monto llegando a Karina Milei (3 %) y el resto a estructuras operativas. Las menciones incluyen empresas como Droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Menem, y detalles sobre cifras de hasta 500 mil a 800 mil dólares por mes.
Spagnuolo también admite ante un interlocutor que advirtió a autoridades sobre estas irregularidades, pero que no se sintió respaldado. Esa filtración detonó un escándalo político y aceleró su salida del organismo que gestiona políticas clave para personas con discapacidad.
Diputados opositores reclamaron la presencia de Spagnuolo y Karina Milei en el Congreso para brindar explicaciones. Además, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal por presunto cohecho agravado contra ambos, solicitando investigaciones formales.