El Frente Cívico lanza en Villa Carlos Paz una etapa de trabajo territorial hacia 2027

La convocatoria se realizará el viernes 17 de abril, a las 18, en el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz. Impulsado por el legislador Walter Gispert, el acto buscará movilizar a la militancia y poner en marcha una etapa de trabajo territorial con vistas a los comicios provinciales de 2027.

El Frente Cívico realizará en Villa Carlos Paz un encuentro provincial que estará encabezado por el senador nacional y principal referente del espacio, Luis Juez.

La actividad está prevista para el viernes 17 de abril, a las 18, en el Hotel Eleton, y se presenta como el punto de partida de una serie de acciones políticas y territoriales que, según se anticipó, se replicarán en distintas localidades de la provincia.

La convocatoria es impulsada por el legislador provincial Walter Gispert, quien aparece como uno de los organizadores del acto en Punilla, un departamento donde el Frente Cívico, junto a sus aliados, logró buenos desempeños electorales en los últimos años, derrotando en 2021, 2023 y 2025 al oficialismo provincial.

En ese marco, el encuentro buscará reunir a la dirigencia y a la militancia del espacio para comenzar a delinear estrategias de cara a las elecciones provinciales de 2027, en un proceso que apunta a fortalecer la presencia territorial del juecismo en el interior cordobés.

El hecho de que el lanzamiento de esta nueva etapa se concrete en Villa Carlos Paz no es menor para el espacio. En Punilla, el frente viene mostrando resultados favorables en distintos turnos electorales, y el propio Gispert fue elegido como legislador departamental en los últimos comicios provinciales.

Con esta convocatoria, el Frente Cívico buscará mostrar volumen político en la región y comenzar a ordenar su estructura con anticipación de cara al próximo calendario electoral.