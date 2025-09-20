El Frente Cívico de Punilla definió estrategia política de cara al Encuentro Provincial: “El adversario es Schiaretti”

El encuentro departamental tuvo lugar en Santa Cruz del Lago con la presencia de tribunos, concejales, intendentes y dirigentes de toda la región. Se conformó la comisión organizadora del acto provincial del 3 de octubre en Valle Hermoso, que contará con Luis Juez.

El Frente Cívico de Punilla realizó el pasado jueves 18 su Cuarto Encuentro Departamental en la localidad de Villa Santa Cruz del Lago, con una amplia participación de dirigentes de toda la región.

Entre los asistentes estuvieron el legislador provincial Walter Gispert, el intendente de Valle Hermoso y presidente del Frente Cívico de Punilla Daniel Spadoni, además de los tribunos Battan (San Antonio), Molina (Carlos Paz), Cerezo (Valle Hermoso) y Pérez (Cabalango). También participaron concejales como Agost Carreño (La Falda) e Iracet (Cruz del Eje), junto a representantes de Cuesta Blanca, Mayu Sumaj, Icho Cruz, Tanti, Estancia Vieja, Santa Cruz del Lago, Parque Siquiman, Santa María, Cosquín, La Falda, La Cumbre y Capilla del Monte.

Rumbo al Encuentro Provincial

En la reunión se resolvió la conformación de una comisión organizadora para el Encuentro Provincial del Frente Cívico, que tendrá lugar el 3 de octubre en Valle Hermoso. El acto contará con la presencia del senador Luis Juez y la invitación a los candidatos a diputados nacionales, en el marco del lanzamiento electoral del espacio.

Definiciones políticas

Durante el encuentro, los referentes remarcaron que “el verdadero adversario político en Córdoba es el exgobernador Juan Schiaretti” y lanzaron fuertes críticas hacia aquellos dirigentes que llegaron a cargos electivos por las boletas de Juntos por el Cambio pero hoy se alinean con el peronismo provincial bajo lo que calificaron como un “falso discurso federal”.