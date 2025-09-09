El FMI ratificó su respaldo al Gobierno tras la derrota en Buenos Aires; Milei prometió mantener el plan

Este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que mantiene su apoyo técnico al programa argentino tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires; el presidente Javier Milei respondió que no se moverán “ni un milímetro” del plan económico.

El Fondo Monetario Internacional reiteró este martes su respaldo al programa económico del Gobierno argentino y dijo que su personal técnico sigue colaborando estrechamente con las autoridades para afianzar la estabilidad y avanzar en la implementación del acuerdo.

La comunicación del organismo llegó en un contexto de fuerte tensión cambiaria y financiera tras la contundente derrota del oficialismo en Buenos Aires, que provocó caídas bursátiles y presiones sobre el tipo de cambio. Analistas señalaron que el pronunciamiento del FMI busca transmitir un mensaje de continuidad del apoyo externo para calmar mercados.

En la Casa Rosada, el presidente Javier Milei celebró el respaldo y ratificó la línea política y económica: “no nos moveremos ni un milímetro del plan”, dijo, al tiempo que reclamó mantener la coordinación con el organismo para garantizar la sostenibilidad del esquema cambiario y fiscal. El Gobierno asimismo conformó instancias de coordinación política para responder al resultado electoral.

Desde el Ejecutivo indicaron que la postura del FMI no implica un cambio en las condicionalidades del programa, pero sí refuerza la necesidad de ejecutar medidas para contener la volatilidad financiera en el corto plazo. Fuentes del mercado y del propio organismo advierten que las próximas decisiones de política económica serán determinantes para la confianza inversora.