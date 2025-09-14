El FIT-U lanzó su campaña en Córdoba con duras críticas a Milei y al peronismo

En el marco del lanzamiento de su campaña para Diputados Nacionales, el FIT-U realizó una conferencia de prensa en Art-Bar, donde cuestionó duramente al Gobierno nacional, al PJ cordobés y al peronismo en general, y llamó a fortalecer a la izquierda en el Congreso.

El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) presentó oficialmente a sus candidatos a diputados nacionales por Córdoba en una conferencia de prensa realizada este viernes en Art-Bar, en la ciudad de Córdoba. Participaron los principales referentes del espacio, entre ellos Liliana Olivero, Virginia Caldera y Josué Plevich, quienes encabezan la lista junto a Raúl Gómez, Laura Vilches, Matías Ávila, Lucrecia Cocha, Pablo Vera y Olivia Pizarro. También estuvieron presentes las legisladoras Luciana Echevarría y Noelia Agüero.

Críticas al Gobierno nacional y al PJ cordobés

Olivero abrió el encuentro con un fuerte mensaje: “Vamos a una elección donde la clase trabajadora y los sectores populares la estamos pasando muy mal bajo este gobierno nacional facho, coimero y socio del sionismo. Denunciamos el brutal ajuste del gobierno nacional y también del PJ de Llaryora y Schiaretti que ahora se venden como oposición pero que le votó todo a Milei”.

Cuestionó a Natalia de la Sota y afirmó que “no es distinta a la vieja política” y que “el peronismo no es la solución sino parte del problema”.

“Milei perdió contra la calle”

La candidata Virginia Caldera expresó que “Milei perdió en Buenos Aires, pero no contra el peronismo, perdió contra la calle, contra la lucha de la discapacidad, del Garrahan, las universidades y los jubilados. Y la que siempre estuvo ahí apoyando fue la izquierda, mientras el peronismo y la CGT se borraron y hasta le prestaron votos”.

Sostuvo que es momento de “meter diputadas cordobesas del Frente de Izquierda” y pidió fortalecer a quienes “nunca se dan vuelta en el Congreso”.

Jóvenes y educación pública

A su turno, Josué Plevich aseguró que la izquierda quiere representar a “millones de jóvenes que sufren la precarización laboral y que no tuvieron respuestas con el gobierno anterior y menos aún con Milei”.

“Muchos estamos en la universidad pública, peleando por mantenernos. Y ahora Milei aplica un nuevo veto. Por eso estamos luchando por defender la educación, convocando para la marcha federal del próximo miércoles”, remarcó, recordando el festival que realizaron recientemente “con miles de personas por esta causa”.

Apoyo a Palestina

Durante la conferencia, donde además de la bandera del Frente de Izquierda se exhibió la bandera de Palestina, los candidatos expresaron su solidaridad con el pueblo palestino “que vive un verdadero genocidio por parte del Estado de Israel, del cual Milei es su aliado”, y llamaron a “mantener todos los ojos en la Flotilla Global Sumud”.