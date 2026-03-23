El eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027 ya genera expectativa mundial, pero no podrá verse desde Argentina

El fenómeno astronómico será uno de los más impactantes de las próximas décadas por su duración y por la cantidad de zonas habitadas que quedarán dentro de la franja de totalidad. El punto máximo se registrará en Egipto, con más de 6 minutos y 20 segundos de oscuridad plena.

El 2 de agosto de 2027 se producirá un eclipse total de Sol que ya aparece entre los eventos astronómicos más esperados de los próximos años. La expectativa internacional se explica por dos factores centrales: la extensa duración de la totalidad y el recorrido de la sombra lunar sobre zonas muy pobladas de Europa, África del Norte y Medio Oriente.

De acuerdo con los mapas y proyecciones oficiales, la franja de totalidad cruzará sectores de España, Gibraltar, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. En esa banda estrecha, el Sol quedará completamente cubierto por la Luna y el día se transformará en noche durante varios minutos.

Uno de los puntos más destacados estará en Egipto, cerca de Luxor, donde la duración máxima de la totalidad superará los 6 minutos y 20 segundos. Ese registro lo convierte en uno de los eclipses totales más largos del siglo XXI y en uno de los más atractivos para la observación científica y turística.

Además de la franja de totalidad, el eclipse se verá de manera parcial en una región muchísimo más amplia, que abarcará casi toda Europa, buena parte de África y sectores de Asia. En cambio, no será visible desde la Argentina, por lo que quienes quieran observarlo desde el país deberán seguirlo de manera remota o viajar a alguno de los puntos ubicados dentro del recorrido principal.

El fenómeno ya empezó a despertar interés en el turismo astronómico y en la planificación de viajes para 2027, especialmente en ciudades que quedarán dentro de la totalidad. La combinación de larga duración, accesibilidad en varios puntos del recorrido y alto impacto visual explica por qué este eclipse aparece como uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la década.