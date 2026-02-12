El Centro de Empleados de Comercio entrega kits escolares para sus afiliados en Villa Carlos Paz

El sindicato mercantil pone en marcha el primer beneficio del año para los hijos de sus asociados, con entrega de útiles escolares previa inscripción.

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz realizará una nueva entrega de kits escolares para los hijos de sus afiliados, en el marco de los beneficios que la entidad brinda cada año al inicio del ciclo lectivo.

Para acceder a este beneficio, cada socio deberá solicitar previamente un formulario para la carga de datos a través del WhatsApp 3541 218294, trámite que podrá realizarse hasta el 20 de febrero. Una vez completado ese paso, los kits se entregarán el miércoles 25 de febrero, desde las 15, en la sede sindical ubicada en Lisandro de la Torre 302, presentando el último recibo de sueldo.

Desde el sindicato remarcaron que se trata de uno de los primeros beneficios del año para las familias mercantiles, al que luego se suman los tradicionales festejos por el Día del Trabajador, el Día de las Infancias, el Día del Empleado de Comercio y el bolsón de fin de año, entre otras actividades y prestaciones destinadas a acompañar a sus afiliados.