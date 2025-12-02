El Centro de Empleados de Comercio comienza la entrega del tradicional bolsón navideño a sus afiliados

El gremio mercantil de Villa Carlos Paz anunció que desde el 4 de diciembre los socios podrán retirar el tradicional bolsón navideño en la sede sindical, presentando carnet digital y último recibo de sueldo.

Como cada año, el Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz pondrá en marcha la entrega del clásico bolsón navideño, un beneficio que busca acompañar a las familias mercantiles en la celebración de la Navidad y el cierre del año.

A partir del jueves 4 de diciembre, los afiliados deberán acercarse a la sede gremial con su carnet digital y el último recibo de sueldo, requisitos necesarios para acceder al bolsón.

Desde el sindicato, que conduce el secretario General Carlos Orso, destacan que esta acción se suma a la serie de beneficios que la entidad brinda durante todo el año a sus socios, con el objetivo de fortalecer la contención social y el acompañamiento en un contexto económico complejo.

Con la entrega de los bolsones navideños, el gremio mercantil da cierre al calendario anual de servicios y prepara una nueva etapa de trabajo junto a los trabajadores del sector.