El CEC presentó los festejos por el Día del Empleado de Comercio

El secretario general Carlos Orso anunció que la celebración será el domingo 28 de septiembre, desde las 18, en el predio del sindicato ubicado Camino a Las Jarillas, con espectáculos, sorteos y sorpresas para los afiliados.

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) lanzó oficialmente las actividades por el Día del Empleado de Comercio. La propuesta será el domingo 28 de septiembre, a partir de las 18 horas, en el predio sindical de Camino a Las Jarillas, e incluirá Snacks Dinners, sorteos y múltiples sorpresas para las familias mercantiles.

En el segmento artístico, la jornada contará con la presencia de Marcos Bainotti y del dúo Sergio y Filo, para cerrar a pura música y baile.

“Estamos muy felices porque ya comenzamos a tener consultas de muchos afiliados, eso quiere decir que la fiesta ya se encuentra fijada en el calendario de todos los mercantiles”, expresó Carlos Orso durante la presentación realizada este lunes por la mañana.

Para retirar entradas o consultar más información, las y los afiliados deben dirigirse a la sede sindical.