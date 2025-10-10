El carlospacense Lautaro López Labrin recibió una Mención de Honor en el Modelo de la Unión Europea

El presidente de la Asociación AILE fue distinguido por su participación destacada en la primera edición del Modelo de la Unión Europea realizada en la Región Centro. El evento reunió a 60 estudiantes de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con el objetivo de promover la participación juvenil y el pensamiento crítico en asuntos internacionales.

El joven carlospacense Lautaro López Labrin, presidente de la Asociación AILE, fue reconocido con una Mención de Honor por su desempeño sobresaliente en el Modelo de la Unión Europea (UE), desarrollado los días 8 y 9 de octubre en las universidades Católica de Santa Fe y Nacional del Litoral.

La distinción fue otorgada por el comité organizador del encuentro, impulsado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina y la Fundación Nuevas Generaciones, que reunió a 60 estudiantes universitarios de la Región Centro —Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos—.

Una experiencia educativa y diplomática

El Modelo UE recreó el funcionamiento del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, brindando a los jóvenes la oportunidad de simular negociaciones y debates políticos sobre el Acuerdo UE-Mercosur, asumiendo el rol de representantes de distintos Estados miembros.

López Labrin participó como delegado del partido Verde y representante de Finlandia, y su intervención fue reconocida por su compromiso, argumentación y trabajo colaborativo.

“Esta mención de honor no es solo un logro personal, sino un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde AILE para fomentar el debate informado y la participación de los jóvenes en los asuntos internacionales. Esperamos que quienes participan de nuestros eventos puedan vivir este tipo de experiencias de crecimiento personal y profesional”, expresó el carlospacense tras recibir la distinción.

Formación, diálogo y liderazgo joven

El Modelo UE buscó acercar a los jóvenes a la dinámica de las instituciones europeas, promoviendo la formación cívica, la cultura democrática y el pensamiento crítico.

El eje temático centrado en el Acuerdo UE-Mercosur permitió abordar desafíos comunes en torno a la sostenibilidad, la innovación, la democracia y los derechos humanos, en un marco de aprendizaje que combina análisis político y cooperación internacional.