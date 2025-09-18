El Banco Central vendió USD 379 millones para frenar la suba del dólar

La intervención buscó contener la cotización en el techo de la banda cambiaria. El dólar blue superó los $1.500 y el riesgo país escaló a 1.553 puntos.

El Banco Central de la República Argentina realizó este jueves una fuerte intervención en el mercado cambiario, con ventas por 379 millones de dólares, en un intento por contener la escalada del tipo de cambio en medio de la creciente tensión financiera y política.

La entidad que conduce Santiago Bausili volvió así a operar por segundo día consecutivo: el miércoles había inyectado otros 53 millones de dólares. Con estas maniobras logró que el dólar minorista cerrara en $1.495 y el mayorista en $1.465,50/$1.474,50, mientras que el dólar blue alcanzó los $1.510.

La presión cambiaria se intensificó tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y los reveses parlamentarios del Gobierno en el Congreso, lo que disparó dudas sobre la estabilidad política y económica de la gestión.

En simultáneo, los bonos argentinos cayeron hasta un 12% en Wall Street y el riesgo país saltó a 1.553 puntos básicos, su nivel más alto del año, reflejando el creciente nerviosismo de los mercados frente a un escenario de inestabilidad política, escasez de reservas y fuga hacia el dólar.