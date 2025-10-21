El Banco Central vendió US$45 millones para frenar la escalada del dólar en la recta final electoral

La autoridad monetaria intervino nuevamente ante la fuerte demanda de divisas. Pese al anuncio del swap con Estados Unidos, el dólar mayorista superó los $1.490 y el blue llegó a $1.545.

En la antesala de las elecciones del domingo 26 de octubre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el mercado cambiario con una venta de US$45 millones para contener la presión sobre el tipo de cambio, que se intensificó durante la jornada de este lunes.

La operatoria se produjo pese al intento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por llevar calma al mercado, a través de un nuevo mensaje del secretario Scott Bessent, quien ratificó la puesta en marcha del swap por US$20.000 millones acordado la semana pasada entre ambos países.

Dólar mayorista y minorista en máximos

El anuncio, sin embargo, no logró moderar la demanda dolarizadora, y la cotización del dólar mayorista cerró en $1.490,31, mientras que el minorista trepó a $1.515, en una jornada marcada por la incertidumbre preelectoral.

El BCRA, conducido por Santiago Bausilli, ya había realizado ventas similares a fines de septiembre, antes del anuncio del acuerdo con Estados Unidos, cuando en solo tres días se desprendió de US$1.110 millones.

Fuentes del mercado sostienen que el Tesoro norteamericano también habría intervenido de forma indirecta para evitar una mayor inestabilidad, aportando alrededor de US$500 millones desde el 9 de octubre, con el objetivo de evitar un escenario de “Estado fallido” en la Argentina.

Dólares financieros y paralelos también subieron

Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista: el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.613, mientras que el MEP cerró en $1.590. En tanto, el dólar blue se vendió en el circuito informal a $1.545.

El mercado sigue atento a la evolución del tipo de cambio en los próximos días, en medio de un clima de alta volatilidad y operaciones cruzadas por la cercanía de los comicios.