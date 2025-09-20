El Banco Central vendió 678 millones de dólares para sostener el techo de la banda cambiaria

La autoridad monetaria cerró la semana con intervenciones récord en el mercado. Milei habló de “pánico político” y buscó ligar la corrida al clima electoral.

El Banco Central de la República Argentina profundizó este viernes su intervención en el mercado cambiario y desembolsó 678 millones de dólares para contener la cotización en el techo de la banda. Con esta cifra, la semana cerró con ventas que superaron los 1.100 millones de dólares, según confirmaron fuentes oficiales.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista cerró a $1.515, mientras que en los mercados paralelos las cotizaciones se mantuvieron en alza: el blue terminó en $1.520, el MEP en $1.541,98 y el Contado con Liquidación en $1.558,88.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado la estrategia oficial el jueves por la noche, al afirmar en una entrevista: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”.

La lectura política del Presidente

En paralelo a las tensiones cambiarias, el presidente Javier Milei buscó relativizar la escalada y la atribuyó al escenario electoral. Durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, señaló que “todo el pánico es político” y que un triunfo de La Libertad Avanza en octubre “pintará de violeta al país” para consolidar el rumbo económico.

La declaración se dio en el marco de su visita a Córdoba, donde encabezó actividades oficiales y de campaña, con la mirada puesta en reforzar la presencia del oficialismo en el interior a pocas semanas de las elecciones legislativas.