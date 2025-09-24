Edición de septiembre de La Jornada: ¡Ya disponible en formato PDF!

Para quienes prefieren el formato tradicional, compartimos la edición de septiembre de La Jornada en su versión PDF, tal como fue impresa. Aunque nada reemplaza el tacto del papel, esperamos que disfruten de esta edición digital.

En este número:

📰 Transparencia prometida, silencio asegurado: el gobierno local acumuló 94 pedidos de informe cajoneados en dos años.

📈 Tarifazo en marcha: a pedido de Avilés, el Concejo aprobó aumentos desde septiembre (tasas, agua, cloacas, transporte, taxis y remises).

🗳️ Curvino proclamado defensor del Pueblo reelecto en acto de bajo perfil: la ceremonia se realizó ante un auditorio casi vacío.

🏛️ Privatización en debate: primera lectura para concesionar la Sala de Convenciones; la oposición denuncia abandono y pliegos incompletos.

💸 Plan de moratoria: el municipio lanzó un plan con quitas de intereses y hasta 12 cuotas para regularizar deudas.

🔥 VCP Gas en la mira: a más de cuatro años, Enargas confirma que la empresa no cumple requisitos para ser subdistribuidora.

🎉 Primavera y eventos: Fiesta de la Primavera con drones y espectáculos; grandes operativos de seguridad.

🏗️ Acueducto y Cárcano: la obra avanza con inversión millonaria y alivio fiscal para comercios frentistas.

Desde las comunas de Punilla Sur:

📚 San Antonio de Arredondo: plaza nueva en Barrio Solares y programa “Centros Comerciales a Cielo Abierto”.

🎭 Icho Cruz: 51° Fiestas del Pueblo: desfile, música y distinciones comunitarias.

📑 Cuesta Blanca: la Comuna garantiza normalidad en el agua potable; operativos conjuntos de seguridad.

🌐 Tala Huasi: facilitan pagos online.

🤝 Mayu Sumaj: encuentro del Punto Mujer y acciones de fortalecimiento comunitario.

📸📜 Fotografía e historia

Nueva entrega de la PhoTortul del mes y recuerdos en Fue noticia y es historia.