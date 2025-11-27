Edición de noviembre de La Jornada: ¡ya disponible en formato PDF!

La Jornada Nº 617, correspondiente al 26 de noviembre de 2025, ya puede leerse en su versión digital, tal como salió de imprenta.

En este número:

🧮 Presupuesto 2026 y obras públicas

El Ejecutivo municipal envió al Concejo un Presupuesto de $105.136 millones, con fuerte peso en Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental y menos del 8% destinado a obra pública. Análisis del reparto por áreas, plan de obras y críticas opositoras.

🚰 Avenida Cárcano: acueducto ahora, repavimentación después de la temporada

Llaryora y Avilés recorrieron la renovación del acueducto principal bajo Cárcano, obra que se completa antes del verano. La repavimentación integral y el nuevo diseño de la avenida quedarán para después de la temporada.

🎓 El ISAUI ya es parte de la Universidad Provincial

El Instituto Illia pasó formalmente a la órbita de la UPC: desde 2026 se dictarán cuatro tecnicaturas universitarias en turismo, hotelería, programación y diseño; se anunció nueva sede y centro de interpretación histórico.

🏥 Hospital regional: la Provincia avanza con la expropiación del predio Sacramentinos

Tras el aval unánime del CPUA, el Gobierno provincial iniciará la expropiación del terreno donde se proyecta el nuevo hospital de alta complejidad y un parque ambiental público.

☀️ Turismo y temporada: expectativas altas para el verano 2025/2026

Villa Carlos Paz presentó su programación teatral en Buenos Aires y logró más del 95% de ocupación en el último fin de semana extralargo; los buenos números en Córdoba y el país alimentan un escenario optimista para la próxima temporada.

🚫🍺 Alcohol y menores: 15 años de silencio oficial ante los reclamos de una ONG

Concientizar para Prevenir volvió a pedir cambios en ordenanzas sobre espectáculos y controles de alcoholemia y recordó que el municipio acumula 52 notas sin respuesta desde 2009.

🚗📱 Concejo en debate: apps de transporte, agua y cloacas, vapeo y ranking de intendentes

Nueva regulación para Uber y similares; reglamento unificado de agua y cloacas con polémica por los reclamos; campaña municipal contra el vapeo en jóvenes; y el ranking departamental que muestra a Pablo Alicio arriba y a Esteban Avilés en el tramo bajo.

🤝 Refugio Cura Brochero en emergencia económica

El hogar nocturno pide ayuda urgente para sostener su tarea de alojamiento y contención a personas en situación de vulnerabilidad.

🆔 Día de la Identidad Carlospacense

Primer izamiento de la bandera de la ciudad, medalla conmemorativa, homenaje a Ernesto “Yndio” Montesinos y concurso fotográfico escolar.

💼 Comercio, despidos y reforma laboral

El secretario General del CEC, Carlos Orso, alerta por más de cien bajas en el empleo local, la pérdida salarial y los efectos de la reforma laboral.

Desde las comunas de Punilla Sur:

🌿 Icho Cruz: primera Semana Saludable con charlas, talleres, caminatas y feria temática.

🎥 Cuesta Blanca: nuevas cámaras de seguridad en puntos estratégicos y mejoras en el camping comunal.

🏞️ Tala Huasi: segunda etapa del paseo costanero, con más metros de recorrido y áreas de descanso.

🚱 Mayu Sumaj: campaña para reforzar la prohibición de volcar aguas servidas y desagotes a la vía pública.

🚶‍♀️⛪ San Antonio de Arredondo: señalización del Camino de Brochero y anuncio de la Escuela de Verano 2025 en el camping Pucará.

📸📜 Además, una nueva PhoTortul y la sección Fue noticia y es historia completan la edición.